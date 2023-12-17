На компьютерной модели космический мусор выглядит как множество маленьких белых точек, окружающих Землю, с ярко-синими "океанами" и зелеными и коричневыми "континентами". Это мусор достаточно плотный, чтобы заслонить большую часть горизонта.

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Как и зачем отслеживают космический мусор

Новое исследование Мичиганского университета подтвердило, что теперь операторы спутников и космических аппаратов, чтобы обезопасить их, возможно, наконец-то смогут обнаруживать небольшие кусочки мусора на орбите Земли. Сейчас мусор обнаруживают с помощью световых или радиолокационных сигналов Но чем меньше объекты, тем слабее сигналы и тем труднее их заметить.

Сейчас отслеживать удается объекты больше теннисного мяча, а они составляют менее 1% от миллионов обломков, оставшихся после запусков ракет, выходов в открытый космос и тому подобного. Новый метод позволит обнаруживать обломки до миллиметра в диаметре.

Обрати внимание: мусор в космосе – это действительно опасно. На типичной орбитальной скорости 22 000 миль в час кусок космического мусора размером со сливу может врезаться в другой объект с такой же силой, как авто во время аварии на автобане. Даже мелкие обломки могут повредить космические аппараты, поэтому отслеживание их критически важно для спутников и космических аппаратов, которые должны уклоняться от столкновения.



95% этих точек – это видимые обломки, но есть еще миллионы меньших, которые невозможно отследить с земли / Изображение NASA

Проблема в том, что орбита Земли становится все более засоренной, а крупные куски мусора часто сталкиваются и разбиваются на мелкие. Эксперты опасаются, что количество космического мусора может экспоненциально возрастать, что в конце концов приведет к хаосу в инфраструктуре, от которой мы полагаемся на GPS, данные мобильной связи, мониторинг погоды и так далее.

Во время столкновения маленькие кусочки мусора разлетаются на крошечные, некоторые из которых выветриваются в заряженный газ из-за выделения тепла. А когда облако заряженного газа и фрагментов мусора расширяется, то создает молниеносные всплески энергии, подобные статическим искрам от трения свежевыстиранного одеяла.

подобные статическим искрам от трения свежевыстиранного одеяла. После этого исходного всплеска заряженные обломки могут создавать импульсы электрического поля, когда располагаются достаточно близко друг к другу. Эти электрические сигналы длятся лишь доли секунды, но они могут помочь отследить обломки космического мусора.

Ученые еще усовершенствуют новый подход с помощью дополнительных компьютерных симуляций, вплоть до того, чтобы определять, являются ли угрожающие мелкие объекты твердыми или мягкими, и насколько разрушительны они могут быть.



Кусок космического мусора пробил дыру в корпусе космического корабля NASA Solar Max / Изображение NASA

Сколько космического мусора может быть на орбите Земли

Число удачных запусков ракет (с 1957) – около 6300.

Количество выведенных на орбиту спутников – около 14 450.

Количество спутников, что до сих пор в космосе – около 9610.

Количество продолжающих функционировать спутников – 6800.

Количество объектов космического мусора в каталоге – около 32 680.

Оценочное количество распадов, взрывов, столкновений и подобного – более 630.

Общая масса объектов на околоземной орбите – 10 400 тонн.

Это данные Европейского космического агентства к концу 2022 года. При этом заметим, что не все объекты отслеживают и каталогизируют. Количество объектов космического мусора на орбите Земли, по оценкам на основе статистических моделей, примерно такая: