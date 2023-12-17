На компьютерной модели космический мусор выглядит как множество маленьких белых точек, окружающих Землю, с ярко-синими "океанами" и зелеными и коричневыми "континентами". Это мусор достаточно плотный, чтобы заслонить большую часть горизонта.
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Как и зачем отслеживают космический мусор
Новое исследование Мичиганского университета подтвердило, что теперь операторы спутников и космических аппаратов, чтобы обезопасить их, возможно, наконец-то смогут обнаруживать небольшие кусочки мусора на орбите Земли. Сейчас мусор обнаруживают с помощью световых или радиолокационных сигналов Но чем меньше объекты, тем слабее сигналы и тем труднее их заметить.
Сейчас отслеживать удается объекты больше теннисного мяча, а они составляют менее 1% от миллионов обломков, оставшихся после запусков ракет, выходов в открытый космос и тому подобного. Новый метод позволит обнаруживать обломки до миллиметра в диаметре.
95% этих точек – это видимые обломки, но есть еще миллионы меньших, которые невозможно отследить с земли / Изображение NASA
Проблема в том, что орбита Земли становится все более засоренной, а крупные куски мусора часто сталкиваются и разбиваются на мелкие. Эксперты опасаются, что количество космического мусора может экспоненциально возрастать, что в конце концов приведет к хаосу в инфраструктуре, от которой мы полагаемся на GPS, данные мобильной связи, мониторинг погоды и так далее.
- Во время столкновения маленькие кусочки мусора разлетаются на крошечные, некоторые из которых выветриваются в заряженный газ из-за выделения тепла. А когда облако заряженного газа и фрагментов мусора расширяется, то создает молниеносные всплески энергии, подобные статическим искрам от трения свежевыстиранного одеяла.
- После этого исходного всплеска заряженные обломки могут создавать импульсы электрического поля, когда располагаются достаточно близко друг к другу. Эти электрические сигналы длятся лишь доли секунды, но они могут помочь отследить обломки космического мусора.
Ученые еще усовершенствуют новый подход с помощью дополнительных компьютерных симуляций, вплоть до того, чтобы определять, являются ли угрожающие мелкие объекты твердыми или мягкими, и насколько разрушительны они могут быть.
Кусок космического мусора пробил дыру в корпусе космического корабля NASA Solar Max / Изображение NASA
Сколько космического мусора может быть на орбите Земли
- Число удачных запусков ракет (с 1957) – около 6300.
- Количество выведенных на орбиту спутников – около 14 450.
- Количество спутников, что до сих пор в космосе – около 9610.
- Количество продолжающих функционировать спутников – 6800.
- Количество объектов космического мусора в каталоге – около 32 680.
- Оценочное количество распадов, взрывов, столкновений и подобного – более 630.
- Общая масса объектов на околоземной орбите – 10 400 тонн.
Это данные Европейского космического агентства к концу 2022 года. При этом заметим, что не все объекты отслеживают и каталогизируют. Количество объектов космического мусора на орбите Земли, по оценкам на основе статистических моделей, примерно такая:
- 36500 объектов космического мусора более 10 сантиметров.
- Миллион объектов от 1 до 10 сантиметров.
- И более 130 миллионов мусорных объектов от 1 миллиметра до 1 сантиметра.