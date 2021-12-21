Конечно, секс – не самое важное, что есть в нашей жизни. Но он, безусловно, является важной составляющей счастливых и крепких отношений. Поэтому было бы хорошо понимать, почему его становится меньше, а также знать, как с этим справиться. К счастью, в этом случае мы тебе поможем!

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Согласно Psychology Today, сокращение количества секса может быть проблематичным в отношениях. Это заставляет людей чувствовать себя нежелательными, а также сомневаться в себе. Что, в результате, влечет за собой разочарование.

Почему пары перестают заниматься сексом?

Из-за истощения

Это влияет на разные стороны жизни и, по мнению экспертов, является одним из злейших врагов сексуального влечения. Напряжение на работе, множество задач и часы, просиженные в офисе, могут вынудить секс отойти на второй план.



Истощение негативно влияет на сексуальное влечение / Фото Christian Erfurt

Не нравится собственное тело

Тело меняется с годами, и никто не выглядит одинаково в 20 и в 40 лет. Так что это может вызвать некоторую неуверенность, что делает секс редкостью. Все потому, что мало кто хочет слушать в свою сторону критику или осуждение. Особенно когда они звучат от человека, которого ты любишь.

Тоска

"Отсутствие новизны" или рутина могут стать причиной утраты интереса к сексу. А все потому, что вы каждый раз используете одни и те же позиции или делаете это только в спальне. Неудивительно, что со временем желание к такому сексу банально исчезает. С этим тоже нужно считаться.



Однообразие – злейший враг секса / Фото Damir Spanic

Дефицит доверия

Доверие к партнеру может существенно снизиться. Особенно после предательства или обмана. Это может повлиять не только на отношения, но и на желание заниматься сексом. К слову, из-за отсутствия доверия вы можете просто не иметь возможности обсуждать то, что вас беспокоит. Что, в результате, будет вынуждать искать утешение на стороне. Напомним, что доверие – столб, на котором держатся отношения .

Злоба

Гнев – нормальная человеческая эмоция. Но если он выходит из-под контроля, это может крайне негативно повлиять на отношения. Если они пострадают, то пострадает и интимная их сторона. Неудивительно, что никаким сексом в вашей спальне и не будет пахнуть.

Что можно сделать, чтобы вернуть секс?

Коммуникация

Если ты заметил, что твоя партнерша потеряла интерес к сексу, важно поговорить и попытаться найти корень проблемы. Но здесь важно не давить и не искать простые ответы. Вам обоим предстоит комфортно общаться на эту тему. Ведь только так удастся найти оптимальное решение, которое устроит вас обоих.



Не бойтесь обсуждать секс / Фото mimi lalaa

Хороший сон

Ты не поверишь, но хороший сон очень важен для полового влечения. Все потому, что истощение может повлиять как на желание, так и на производительность. Поэтому следует уделять этому процессу достаточно времени. После хорошего отдыха останутся силы и на работу, и на секс.

Попробуйте что-нибудь новое

Один из лучших способов предотвратить превращение секса в рутину – исследовать фантазии и вещи, которых вы раньше не пробовали. Это следует обсудить, определить правила, а также понять, что доставляет удовольствие вам обоим. Выйдите из зоны комфорта, чтобы испытать новые приятные ощущения.



Стоит попробовать экспериментировать в сексе / Фото We-Vibe Toys

Личная гигиена

Медитируй, береги себя, не забывай заниматься спортом и правильно питаться. Это не только поможет тебе лучше чувствовать себя, но подарит еще больше сил и энергий для того, чтобы вернуть интимную жизнь в правильное русло. А еще ты сможешь прокачать свою уверенность, которая очень важна в этом вопросе.

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