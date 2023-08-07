Кроме очевидных причин есть еще несколько факторов, ведь и мужчины, и женщины сейчас ищут душевного покоя. Около 40% браков заканчиваются разводом. И около 1 миллиона пар "перерезают пуповину" ежегодно, согласно исследованию 2015 года в Психосоматической Медицине. Айда разбираться, почему же люди разводятся.

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1. Нехватка любви

Мы часто забываем сказать своим партнерам "Я тебя люблю" после женитьбы! Мы воспринимаем это как должное, и постепенно любовь, которой мы когда-то одаривали наших партнеров, уменьшается, а это является основной причиной разводов.

Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году в Journal of Sex & Marital Therapy, в опросе 2 371 разведенного, почти половина из них обвиняли нехватку любви и близости. Эмоциональная недоступность – веская причина для развода.



Дефицит чувств часто толкает на развод / Фото freepik

2. Различные потребности в спальне

Иногда, со временем, у нас появляются разные потребности в спальне. Есть много пар, которые хотят открытого брака или чаще всего имеют неподходящие сексуальные влечения. Сексуальная несовместимость может убить клин между тобой и твоей партнершей.

3. Неверность

Предательство или неверность является очень распространенной причиной развода. Когда кто-то выходит из брака, чтобы удовлетворить свои потребности (которые могут быть сексуальными или эмоциональными), это шаг к гибели вашего брака.

Восстановление доверия – это не шутка. Согласно исследованию психологии супружеских пар и семьи 2013 года, большинство разведенных сказали, что измена была важным фактором, повлиявшим на их решение развестись.

4. Неуважение к партнеру

Ни один партнер не идеален, и мы все это знаем. Мы должны принимать их со всеми недостатками. Но проблемы возникают тогда, когда мы начинаем видеть в нашем партнере кого-то ниже нас. Это тревожный сигнал. Закатывание глаз, насмешки, обзывание и унижение – все это очень разрушительно и часто приводит к разводу.



Отсутствие уважения также может стать причиной развода / Фото Drazen Zigic

5. Любое насилие

Физическое насилие, конечно, неприемлемо. Но люди не понимают, что эмоциональное насилие также невыносимо. Потребность в контроле, спросе, но отсутствие предложения в плане потребностей или чего-то подобного, безответственность, обман, поиск виновных, вспышки гнева. Всё это способы эмоционального насилия. Осознающие это начинают действовать и подают на развод.

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Если твой брак трещит по швам и не приносит тебе счастья и радости, то, возможно, развод – лучший путь. Если есть желание и возможность бороться за общее счастье, то стоит это делать. Какой бы путь ты ни выбрал, помни о коммуникации и учитывай мнения своей любимой.