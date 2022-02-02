Почему подарки чрезвычайно важны в любых отношениях

Уже на носу День Святого Валентина, поэтому важно позаботиться о подарке возлюбленной. Мы же расскажем, почему в отношениях это проявление внимания чрезвычайно важно.

К твоему вниманию 5 причин чаще делать подарки в отношениях. Сразу же оговоримся, что это не только какие-то ценные вещи. Иногда достаточно незначительных мелочей, чтобы показать свою привязанность и любовь.

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1. Проявление эмоций

Слова любви и лести прекрасны в отношениях, но иногда важно подарить то, что имеет определенное значение для другого человека. Если ты не можешь выразить свои чувства словами, то почему бы не подарить партнерше что-то продуманное и осмысленное. Это позволит ей чувствовать себя особенной.

2. Проявление благодарности

Если твоя партнерша не из тех, кто будет просить у тебя подарок, то тебе нужно проявлять инициативу. Подари ей то, о чем она давно мечтала. Внимательно слушай ее, обращай внимание на намеки. Все это позволит тебе поблагодарить ее за то, что она рядом.

Более того, она почувствует себя важной для тебя, ведь ты внимателен к ней.



Пусть подарок будет проявлением благодарности ей / Фото Icons8 Team

3. Для прощения

Важно понимать, что подарок может быть уместен, когда нужно извиниться. Иногда простых слов недостаточно. Так что нужно буквально звезду с неба ей достать. Или что-то гораздо реальнее. Но сразу же заметим, что это не должно быть ничего банального.

4. Для празднования

Прежде тебе нужно помнить три даты: ее день рождения, день рождения ее матери, а также день вашей годовщины.

Все остальное важно, но не настолько. Если вы празднуете значительную для вас дату, то обойтись без подарка – настоящий грех. Еще раз напоминаем, что это не должно быть что-то ценное. Пусть это будет нечто символическое. Например, подари ей что-нибудь, что будет напоминать о положительных эмоциях, которые вы пережили раньше.



Сложно представить себе праздник без подарка / Фото Jeremy Cai

5. Для возрождения страсти

К сожалению, с годами огонь страсти между вами может гаснуть. Так что не лишними будут подарки интимного характера. Но это не значит, что нужно ее забрасывать вибраторами и костюмами горничных и бортпроводниц. Лучше отдать предпочтение каким-нибудь парным приспособлениям, которые позволят пробовать что-то новое и наслаждаться друг другом.

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Дарить подарки в отношениях очень важно. Делай своей возлюбленной маленькие сюрпризы, которые будут напоминать ей, что она тебе ценна. Гарантируем она будет на седьмом небе от счастья!