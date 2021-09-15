Почему после тренировки по боксу так сильно дрожат руки

После тяжелой тренировки ты снимаешь боксерские перчатки и берешь бутылку с водой, но твои руки настолько сильно трясутся, что вода попадает везде, кроме рта. Почему так происходит? Объясняет Хинд Мехри, тренер спортзала Ettaki Gym Amsterdam.

Казалось бы, тренировка по боксу помогает тебе стать сильнее. Но почему тогда у тебя после нее могут безумно дрожать руки. Попробуем разобраться.

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Это рукопожатие, вызванное тяжелой работой твоих мышц. Ты требуешь от своих мышц больше, чем они могут выдержать. Мышечные волокна бесконтрольно растягиваются и сжимаются, вызывая слезы. Звучит хуже, чем есть на самом деле, ведь эти слезы на самом деле вызывают рост мышц,

– объясняет Мехри.

Почему дрожат руки после бокса?

Рон Еммеринк, основатель combatsportinfo.nl, подтверждает и добавляет, что дрожание рук также может быть вызвано адреналином, слишком тугими бинтами или слишком низким уровнем сахара для интенсивных тренировок.



На дрожание рук могут влиять множество факторов / Фото Unsplash

Как избежать дрожания в руках?

Еммеринк рекомендует хорошо пить во время тренировок, чтобы поддерживать водный баланс. Это также может помочь получить достаточное количество электролитов. Это можно сделать с помощью спортивных напитков или определенных добавок. Если так получилось, что руки не могут быть неподвижными, попробуй растянуть мышцы.

Мехри: "Если твои мышечные волокна растянуты, они больше не могут сокращаться".

Поэтому не пугайся, когда у тебя начинают дрожать руки после тренировки по боксу. Это нормально, но стоит брать на вооружение советы сверху, чтобы минимизировать это неприятное ощущение.

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: