Прежде стоит запомнить, что не всегда твое желание заняться сексом вызывает ответную реакцию у партнерши. Более того, иногда она может испытывать немалое давление, которое буквально отталкивает. Так почему она может отказываться от секса?

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1. Она хочет его не столь сильно

Не все партнеры имеют одинаковое либидо. У некоторых сексуальное влечение выше, а у некоторых – ниже. Это может быть причиной того, что твоя возлюбленная не слишком заинтересована в сексе. Поэтому очень важно этот вопрос обсудить, чтобы ни у тебя, ни у нее не возникало сомнений в ваших отношениях.

Прямой и откровенный разговор поможет дойти до общего знаменателя, связанного с частотой секса.

2. Она может ощущать давление

Люди плохо работают под давлением или стрессом. Твоя возлюбленная может чувствовать бремя того, что она не делает тебя счастливым или довольным. И здесь не имеет значения, как часто вы занимаетесь сексом.

Что нужно делать? Дать ей понять, что на нее никто не давит. А также помнить, что секс должен доставлять удовольствие вам обоим.



Ты слишком сильно давишь на нее / Фото We-Vibe Toys

3. Она не чувствует связь

Твоя партнерша может не ощущать эмоциональную связь между вами. И это может быть причиной того, что она отдаляется от тебя. Не стоит забывать о том факте, что эмоциональная связь для многих женщин – необходимый аспект секса.

Поэтому позаботься о том, чтобы эмоциональная связь между вами не исчезала. Это позволит быть довольным не только отношениями, но и интимной жизнью.

4. Она может чувствовать себя неуверенно

Твоя возлюбленная может отрешаться от секса еще и потому, что она не уверена в собственном теле. Поэтому тебе нужно сделать все возможное, чтобы она чувствовала себя желанной и сексуальной.

Засыпай ее комплиментами, а также избегай фраз, которые могут огорчить. От этого зависит регулярность вашей интимной жизни.

5. Другие проблемы

На сексуальное желание могут повлиять другие проблемы, беспокоящие твою возлюбленную. Обсуди их с партнершей, чтобы вместе справляться с факторами, которые мешают интиму. Если этого не делать, то секс в вашей спальне действительно станет редким гостем.



На отсутствие сексуального желания могут влиять другие проблемы / Фото Claudia van Zyl

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