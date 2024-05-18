И, согласно психологии, есть много причин, почему это может произойти, даже в самых, казалось бы, стабильных и счастливых парах. И мы обратим на них внимание и объясним, что же между вами произошло.

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Соседская фаза отношений наступает тогда, когда пара перестает воспринимать свои отношения как нечто особенное. Это когда парам становится слишком комфортно жить вместе, как двум друзьям, которые делят жилое пространство.

Вместо того, чтобы быть физически и эмоционально заинтересованными друг в друге, они начинают жить вместе платонически. Кажется, что магия исчезла, а романтика умерла.

Дело в том, что это может нанести большой вред отношениям, сделать их скучными, разобщенными. Или же партнер чувствует, что не заинтересован (и поэтому перестает прилагать усилия), а это может ослабить связь и, если ситуация будет продолжаться, может подтолкнуть одного или обоих к желанию разорвать отношения, даже если они начинались как нечто стоящее.

Хорошая новость заключается в том, что ты можешь предотвратить эту ситуацию и избежать того, чтобы ты и твоя партнерша чувствовали себя соседями по комнате, а для этого важно знать основные причины, которые могут спровоцировать эту проблему.

Вы перестаете общаться и задавать друг другу вопросы

Рассказывать о том, как прошел твой день, о твоих достижениях, радости, идеи, тревоги и так далее – это способ проявить интерес к другому человеку и укрепить связь, так же как и вопросы, которые ты задаешь, – показатель того, что ты ищешь эту связь и заинтересован в том, чтобы знать, что у другого человека на уме.

Когда коммуникация начинает давать сбои и вы перестаете проявлять интерес через общение, тогда динамика пары страдает, и партнеры могут просто делить друг пространство, не будучи на самом деле связанными или присутствующими в жизни друг друга.



Вы перестали общаться друг с другом / Фото wayhomestudio

Каждый человек заботится только о собственных интересах

Эксперты утверждают, что это одна из главных причин, почему пары начинают чувствовать себя скорее соседями по комнате, чем романтической парой. Это связано с такими вещами, как работа, обязанности, стресс и плотный график, которые заставляют каждого человека сосредоточиться на собственных приоритетах и заботах, полностью игнорируя приоритеты другого человека или те цели, которые они имели вместе.

Деятельность вне отношений имеет приоритет

Оба участника отношений довольны деятельностью вне брака. Это касается их карьеры и хобби. Они могут думать, что их отношения все еще стабильны, не осознавая, что они уже действуют как супружеские сожители.

В результате они пытаются удовлетворить свои потребности или получить счастье через деятельность, которая не является общей для пары, делая приоритетом работу, отдельные хобби и личные планы, не ища тех общих моментов, которые могут принести им счастье и удовлетворение.

Отсутствие близости

Разница между соседом по комнате и парой (и отношениями, которые того стоят) – это близость, пары должны иметь физическую и эмоциональную близость, демонстрацию привязанности и секс. Но могут наступить времена, когда все это не удается (например, когда есть много стресса на работе или когда рождается ребенок), и проблема заключается в том, что, когда решение не ищется, пара может привыкнуть к этой нехватке близости, до того, что ее больше не ищут, и они просто сосуществуют.



Близость между вами исчезла / Фото senivpetro

Пара избегает конфликта вместо того, чтобы его решить

Ссоры время от времени могут быть полезными для отношений. Они помогают решать проблемы, разряжают атмосферу и позволяют услышать свои мысли.

Когда вы постоянно избегаете конфликтов, не заинтересованы в тяжелых разговорах или совместной работе над решением проблем, это становится признаком того, что у вас нет интереса и что связь страдает. К тому же такая ситуация может привести к тому, что те же игнорируемые конфликты перерастут в большие проблемы.

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К счастью, все можно исправить. Если удается это сделать самостоятельно – прекрасно. Если же нет, то рекомендуем обратиться к специалистам за помощью.