В канадском сарае нашли похищенные классические авто на более чем 2 миллиона долларов

В обычном сарае в Канаде нашли коллекцию похищенных классических автомобилей, стоимость которых оценили в более чем 2 миллиона долларов. Полиция арестовала двух человек, которых обвиняют в сокрытии этих машин.

Сарай с ценным содержимым расположен на юго-западе Онтарио. А само содержимое – это автомобили начала ХХ века, и нашли их не случайно, а после многомесячного расследования.

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Коллекцию украденных авто начала ХХ века нашли в сарае в Онтарио

В конце 2023 года в полицию провинции Онтарио в Канаде поступила информация об угнанных автомобилях в округе Лембтон. Эта информация привела к многоотраслевому расследованию, кульминацией которого стал ордер на обыск от 14 мая на объект недвижимости в сельской общине Стирлинг.

И там правоохранители обнаружили угнанные автомобили, спрятанные в сарае.

Из официальных сообщений полиции в социальных сетях стало известно, что изъять удалось 16 классических автомобилей, которые были конфискованы как доходы от преступления.

которые были конфискованы как доходы от преступления. Конкретные модели не указывали, к сожалению, но на фото внимательные читатели идентифицировали Chevrolet Corvette первого поколения, хотродеры и довоенные пикапы.

Общая стоимость автомобилей – примерно 2,2 миллиона долларов США.

Обнаруженные в сарае украденные классические автомобили на 2 миллиона долларов / Фото полиции Онтарио

После обыска арестованы Роберт Брэдшоу и Гари Леблан, жители Стирлинга. Им предъявлены обвинения в угоне автотранспорта, мошенничестве, использовании поддельных документов, сговоре с целью преступления и высказывании угроз.

Это расследование является еще одним свидетельством всплеска краж автомобилей и финансовых преступлений, который мы наблюдаем в течение последних нескольких лет, а также необходимости привлечения профильных экспертов к этим расследованиям,

– сказала представительница полиции Паула Милн.

Брэдшоу и Леблан не новички в сфере проблем с законом. В декабре 2003 года оба признали себя виновными по многочисленным обвинениям в нарушениях закона Онтарио об автомобильных дилерах.

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Текущее расследование предполагает, что и сейчас будут похожие последствия. Но процесс выявления деталей и связей в этом резонансном деле продолжается.