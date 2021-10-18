На фотографии, которую Анна-Мария Олбрых выложила на своем инстаграме, красавица позирует в белой майке и трусиках. Особую пикантность кадру добавляет локация, где он сделан. Фотографию польской модели сделали в салоне авто. Это дарит ей определенного ретро-шика.

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"Режим отдыха включен", – написала Олбрых под публикацией.

Фотография красавицы собрала тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Ты очень красивая";
  • "Я люблю тебя";
  • "Привлекательная и мыла";
  • "Настоящая богиня";
  • "Сексуальная красотка";
  • "Какие у тебя красивые ноги";
  • "От тебя просто невозможно оторвать взгляда".

Анна-Мария Олбрих взбудоражила сеть горячим фото
Анна-Мария Олбрых взбудоражила сеть горячим фото в авто / Фото с инстаграма Олбрых

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Польская модель Анна-Мария Олбрых однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. Поэтому не медли. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от красавицы?