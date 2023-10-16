Итак, если ты долго работаешь на одном месте и чувствуешь, что настало время для роста, большей ответственности и более влиятельной должности, то тебе нужно воплотить план в жизнь и сделать некоторые вещи, которые могут повысить твои шансы на получение лучшей работы.

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Как получить лучшую работу?

Ты можешь получить то, что хочешь, если ты хороший переговорщик, но ты должен быть в состоянии подкрепить свои аргументы действиями, доказательствами и показать, что у тебя есть все, что нужно, чтобы получить лучшую интересующую тебя работу, поэтому тебе также нужно иметь несколько стратегий.

Начни с хороших отношений с начальником и коллегами

По словам Дипака Малхорты из Harvard Business Review, когда ты нравишься людям и у тебя с ними хорошие отношения, они с большей вероятностью рассмотрят твою кандидатуру на повышение, лучшую должность или повышение зарплаты.

Вот почему важно приложить усилия, чтобы иметь хорошие отношения с начальником и коллегами, демонстрируя, что ты человек, которому можно доверять или на который можно положиться в случае необходимости, что ты командный игрок, и что ты не создашь проблем или токсичной атмосферы, получив высшую должность или больше ответственности. Конечно, ты не получишь лучшую работу только потому, что ты хороший человек, но это безусловно плюс.



Подружись со своими коллегами / Фото marymarkevich

Малхорта говорит, что если ты груб, не идешь на контакт и являешься тяжелым человеком, другие вряд ли захотят бороться за тебя или дадут тебе то, что ты просишь.

1. Проведи исследования и сравни

Уверен ли ты, что интересующая тебя работа действительно подходит тебе или то, что ты ищешь? Часто рекомендуется провести небольшое исследование, чтобы понять, что ты будешь делать на работе, которую ищешь, какой график, способ работы, обязанности и что эта работа требует от людей, сравнить ее с другими вариантами, чтобы иметь более полную картину и ничто не застало тебя врасплох.

Например, высшая должность может быть не достойна того, если она заставит тебя работать дольше, но не даст тебе лучшей зарплаты, больше возможностей для принятия решений или не приблизит тебя к цели или задаче, которую ты перед собой поставил.

2. Свидетельство твоих достижений и рост

Хороший переговорщик должен уметь подкреплять свои доводы. Речь идет не только о том, чтобы просить и пытаться получить что-нибудь лучшее. Ты должен уметь продемонстрировать, что ты заслуживаешь того, чего хочешь, с помощью доказательств твоих достижений, того, что ты можешь предложить, твоего личного роста и навыков, которые могут быть важны для получения лучшей работы, которую ты ищешь.

Помни, что действия говорят громче слова, поэтому хорошо иметь при себе документы или цифры, которые сделают твои аргументы неопровержимыми.

3. Убедись, что ты правильно подготовился

Конечно, есть вещи, которым можно научиться в процессе работы, но есть работы и должности, которые требуют определенных навыков и знаний, поэтому перед тем, как просить, убедись, что у тебя есть все необходимое, чтобы сделать это должным образом.

Ты можешь сделать это, пройдя курсы, найдя наставника или даже стажуясь у людей, уже имеющих интересующую тебя работу. Чтобы они могли рассказать тебе немного о том, что они делают, и как они это делают. Ложь никогда не является правильным решением, поскольку в определенный момент она может привести к неприятностям.



Подготовься, прежде чем просить о лучшей работе / Фото Drazen Zigic

4. Прислушайся к отзывам

Ты обратился к кому-то с вопросом, а ответ был категоричным "Нет"? Это возможность спросить и выслушать, спросить, почему ты не можешь получить эту работу в этот момент, чего тебе не хватает, что нужно улучшить или что нужно, чтобы получить желаемое. И внимательно выслушать ответ, чтобы ты мог записать ключевые моменты и поработать над ними, чтобы в будущем ты мог получить то, что ищешь, и иметь больше возможностей для роста и движения вперед.

5. Какие вещи не подлежат обсуждению?

Прежде чем спрашивать, ты должен определить, какие вещи для тебя не подлежат обсуждению, т.е. то, чем ты не хочешь жертвовать и что может вынудить тебя отклонить предложение. Есть вещи, которые не столь важны, например, офис с не лучшим видом, но есть вещи, которые могут усложнить твою жизнь или повлиять на качество, и именно на них ты не должен соглашаться только для получения более важной должности.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут тебе получить лучшую работу, ведь ты ее заслуживаешь.