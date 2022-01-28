Райан Холл набрал мышечную массу и силу с тех пор, как ушел из бега на длинные дистанции еще в 2016 году. Справедливости ради стоит отметить, что за ним до сих пор числится несколько рекордов США по самому быстрому марафону и полумарафону. И, как ты понимаешь, бег никуда не исчез из его жизни. Более того, наш герой делится полезными советами для тех, кто хочет начать бегать зимой.

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Как сделать бег зимой эффективным

1. Позаботься о тепле

Прежде всего убедись, что ты остаешься в тепле. Холл рекомендует уделять особое внимание твоим рукам и ногам.

Это области нашего тела, где мы можем очень хорошо отдавать тепло, когда мы перегреваемся, и именно там мы сможем действительно получать тепло,

– подчеркивает Холл.

Поэтому, по его мнению, нужно выбрать качественные перчатки, носки и другие аксессуары, которые будут содержать эти области тела в тепле.

2. Спланируй маршрут

Также стоит спланировать время и маршрут бега, которые позволят тебе держаться подальше от тени. Холл отмечает, что бежать под прямыми солнечными лучами менее холодно и значительно приятнее.

Попытайтесь отложить тренировки и пробежки, пока вы не окажетесь на солнце,

– говорит он.

3. Если слишком холодно – беги в зале

Холл добавляет, что важно понимать, что при слишком низких температурах лучше бегать не на свежем воздухе, а в тренажерном зале.

Если ниже 20 градусов, я предпочитаю помещение. Вы по-прежнему можете разогреваться на улице... Но вы получите более качественную тренировку на беговой дорожке внутри. Это мое личное мнение,

– отмечает марафонец.

4. Помни о разминке

Также Холл предлагает произвести дополнительную разминку, ведь бег на холоде может нести больший риск травм мышц, суставов и связок. Не забывай также о том, что во время бега может быть скользко. Так что твоя задача – быть максимально осторожным, чтобы с пробежки не попасть в травмпункт.



Важной перед зимними пробежками есть разминка / Фото Benjamin Huggett

5. Вознаграждай себя

Напоследок Холл рекомендует вознаградить себя чем-нибудь теплым и вкусным за то, что ты не боишься стихии. Но это не значит, что нужно сразу же бежать в любимый фастфуд. По рукам?

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Возьми на вооружение советы Райана Холла, если ты отважился бегать зимой. С их помощью ты сможешь получить максимум удовольствия и пользы от этого приятного занятия.

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Текст публикации Райана Холла

Советы по бегу зимой:

1. Оставайтесь в тепле, сосредотачивайтесь на теплых руках и ногах. Это принесет вам большую пользу, ведь именно эти части нашего тела лучше всего регулируют температуру тела.

2. Используйте беговую дорожку для больших тренировок, когда температура опускается ниже 20 градусов. Лучше проводить более качественную тренировку, но в помещении.

3. Погоня за солнцем. Удивительно, насколько по-разному чувствуется мороз на солнце по сравнению с тенью.

4. Делайте дополнительную разминку перед тренировкой, чтобы снизить риск травм из-за холодных мышц, связок и суставов.