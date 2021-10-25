Тебе нужно понимать, что работа над своим телом не имеет конца и края. Поэтому нужно ежедневно прилагать усилия, чтобы достигнутые результаты ни были потраченными зря.

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4 ключи к построению спортивного рельефа

1. Первый и, возможно, предсказуемый, – упражнения.

"Для меня это означает шесть дней тренировок в неделю и один выходной в воскресенье", – говорит он.

Габриэль добавляет, что пять дней занятий и два выходных – хорошее количество, чтобы избежать снижения успеваемости. И следует понимать, что тебе не нужно часами сидеть в тренажерном зале.

Если ты не профессиональный спортсмен, Варга считает, что от 30 до 90 минут на тренировку вполне достаточно.



Варга тренируется 6 дней в неделю / Фото Unsplash

2. Второй фактор – диета. Старая поговорка, что пресс делают на кухне, истинно правдива. Варга соглашается, что питание имеет решающее значение. Его стратегия – избегать сытости и вздутие живота, вызываемых обильными приемами пищи. Вместо этого он ест небольшими порциями и чаще в течение дня. Это также позволяет ему быстрее тренироваться после еды, ведь у него нет ощущения тяжести.



Он ест часто, но меньшими порциями / Фото Unsplash

3. Третий ключ – сон.

"Главное, что я заметил на протяжении многих лет, – это то, что я ем, когда не сплю. Сон очень важен для восстановления, но он также удерживает вас от переедания, что прекрасно для того, чтобы контролировать тело и держать его в тонусе", – подчеркивает Варга.

4. Четвертый и последний компонент – стресс. Или, более конкретно, как ты с ним справляешься.

"Твоему телу очень трудно регулировать гормоны. Кроме того, многие люди едят, когда они находятся в состоянии стресса. Если вы потратите время на то, чтобы сделать что-то, что снижает уровень стресса, это поможет вам создать то тело, которое вы хотите. Для меня упражнения снижают мой стресс", – объясняет он.

Смотри на видео, как Габриэль Варга сохраняет идеальную форму:

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