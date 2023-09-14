Взаимная мастурбация может быть полезным – и горячим – способом в случаях, когда вы не можете заниматься проникающим сексом по какой-либо причине. К примеру, если у вас нет средств контрацепции или просто уставшие после работы. А еще это очень весело и интересно.

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В новом видео на своём ютьюб-канале уролог и секс-педагог доктор Рена Малик объясняет, что взаимная мастурбация может фактически расширить ваш сексуальный репертуар.

Это открывает каналы общения, чтобы вы могли говорить о том, что вам нравится, что вам не нравится, и что вам нужно для достижения кульминации,

– говорит она.

По ее словам, женщины, как правило, достигают оргазма реже, чем мужчины. Особенно во время проникающего полового акта. Но когда вы добавляете взаимную мастурбацию, этот разрыв по существу исчезает. Все достигают оргазма, все удовлетворены, всем классно.

Кроме того, есть исследование, показавшее, что женщины могут участвовать во взаимной мастурбации как способе эмоциональной связи со своим партнером и повышении интимности. Одно исследование также показало, что взаимная мастурбация чаще практикуется среди пар от 25 до 49 лет. Причем настроения по поводу этой практики почти вполне положительны и связаны с более высоким уровнем сексуального удовлетворения.



Взаимная мастурбация может доставлять удовольствие / Фото lookstudio

Малик отмечает, что не обязательно сам акт взаимной мастурбации приводит к более высоким степеням удовлетворения. А скорее обстоятельства, сопровождающие его: ощущение комфорта с твоей партнершей, возможность открыто общаться с ней и иметь лучшие отношения.

Это может быть даже секретным соусом для более счастливой сексуальной жизни.

– добавляет Малик.

Она заметила, что взаимная мастурбация может иметь просветительскую цель. Она может помочь тебе узнать больше о зонах удовлетворения твоей партнерши и о том, что на самом деле доводит ее до кульминации. И это может в целом способствовать построению более крепких и счастливых отношений.

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