Как понять, что пора заканчивать отношения: тревожные звонки для пары

Ничто не вечно, а любовь тем более. Поэтому нужно быть морально готовым к тому, что твои счастливые отношения когда-нибудь закончатся. Мы расскажем, что может свидетельствовать об этом.

К сожалению, никто не может гарантировать, что твои отношения будут продолжаться вечность. Эксперты за годы наблюдений сумели выявить несколько тревожных звоночков, которые могут предсказать их завершения. На них мы сосредоточим наше внимание.

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Эти признаки свидетельствуют, что отношения пора завершать

1. Несовместимость

В отношениях несовместимость – это огромный слон в комнате. Вы можете пытаться игнорировать это сколь угодно долго, но рано или поздно это станет невыносимым сценарием, и вы можете проститься со всей посудой и стеклом в комнате. Возможно, чтобы избежать проблем, лучше определить аспекты, в которых вы несовместимы. Конечно, дело не в разных предпочтениях в кино, спорте, командах и так далее.

Проблема несовместимости гораздо глубже. Это и религиозные убеждения, и политические взгляды, и желание (или его отсутствие) жениться и иметь детей. Это всего несколько примеров несовместимости пары, о которых стоит подумать. А все потому, что это вопрос, с которым вы рано или поздно можете столкнуться. В этом случае важно найти взаимоприемлемый компромисс.



Важно находить компромиссы в паре / Фото Soroush Karimi

Наличие разных мнений и желаний само по себе не является чем-то плохим, даже наоборот. Часто именно благодаря отличиям строятся сильные и счастливые пары. Однако в важнейших вопросах факт непохожести может серьезно повлиять на вас. Если ты хочешь иметь детей, а твоя партнерша – нет, это будет означать принуждение для одного или полный отказ для другого.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать, – обсудить все, что для вас обоих чрезвычайно важно в отношениях. Это позволит не разрушить все, что вы построили за все время существования вашей пары.

2. Потребность в любви

Хотелось бы, конечно, чтобы все отношения строились на любви. Но это бывает не всегда. Если же в вашей паре есть это чувство, то здесь очень легко обмануть себя. Речь идет о случаях, когда ты влюбляешься в человека, совершенно несовместимого с тобой.

Следует понимать, что нужды быть любимым недостаточно, чтобы отношения работали. Особенно когда речь идет о долгосрочной перспективе. Более того, со временем чувства меняются. А это значит, что тебя ожидает разочарование.

Пренебрежение несовместимостью может быть признаком того, что ты действительно нуждаешься во влюбленности. Но страх остаться одиноким не должен быть причиной того, что ты продолжаешь находиться в отношениях, не делающих тебя до конца счастливым.

Эксперты рекомендуют прежде научиться любить себя, ценить свои потребности. Это позволит тебе в будущем найти человека, с которым удастся построить счастливые и гармоничные отношения.

3. Измены

На самом деле предательство – довольно частая причина разрыва. Это в теории. На практике ситуация всегда гораздо сложнее. У психологов и семейных терапевтов нет однозначного ответа. Ясно одно, что предательство в отношениях определяет главную проблему. В некоторых случаях пара может решить, как противостоять этому и преодолеть это. В других случаях, например, когда это становится постоянным или просто не удается найти согласие, завершение отношений становится единственным решением.



Измены могут поставить крест на отношениях / Фото Romina Ahmadpour

4. Тоска и отсутствие страсти

В длительных отношениях один или оба партнера могут испытывать скуку вместе с потерей страсти.

Эти условия могут являться предохранительными признаками серьезного кризиса в паре, хотя и необязательно. С физиологической точки зрения отношения могут переживать периоды "спада" по внешним причинам. Это могут быть стресс на работе, проблемы со здоровьем, внутренние причины, ссоры, отсутствие либидо.

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Все эти тревожные колокольчики не должны заставить тебя уже сразу прекращать отношения. Следует попытаться обсудить проблемы, которые беспокоят вашу пару. По всей вероятности, вы сможете справиться с ними всеми и найти компромиссы, которые устроят каждую сторону. Главное – не бояться говорить и быть открытыми.