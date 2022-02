Ученые назвали три признака того, что ваши отношения будут надолго. Результатами исследований они поделились в журнале Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America . Айда проверять, есть ли у твоей пары эти признаки!

Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали более 11 тысяч пар, их отношения, предпочтения, чувства и т.д. Метаанализ позволил выделить три важнейших момента в отношениях.

Три признака, что ваши отношения надолго

Если у пары есть эти три признака, она с большей вероятностью была вместе в течение длительного времени. Речь идет о

способности разрешать конфликты, сексуальном удовлетворении и взаимном признании.

В то же время исследование показало, что обе стороны должны были чувствовать, что другой человек чувствителен к отношениям и привержен к ним. Но личные вкусы здесь ни при чем.

Дело в том, что, несмотря на то, что наличие определенных общих черт очень нужно для того, чтобы отношения были дольше, реальность такова:

основа счастья состоит в том, чтобы искренне ценить находящихся перед нами.

Пары ссорятся, даже если они счастливы. С годами будут вещи, о которых вы можете спорить. Но люди в долгих отношениях знают, что обсуждать проблемы можно конструктивно. А все потому, что в таких парах умеют договариваться.



Счастливые пары умеют договариваться о чем-либо / Фото Jonathan Borba

Так же быть и сексуальное удовольствие. Как ни странно, недовольство – одна из самых распространенных проблем в паре. И если вы не обсуждаете ее, это может стать причиной разрушения отношений. Вот почему важно говорить о желаниях и интересах каждого. Более того, стоит помнить о том, что никто не умеет читать мысли. Так что следует озвучивать то, что и как вы хотите.

