Существуют невербальные речевые приемы, такие как метод треугольника, которые могут вызвать большую привлекательность и близость между людьми, даже если они только что познакомились. Существуют также хорошие привычки и поведение, которые могут сделать кого-то более симпатичным и привлекательным. И все это говорит нам о том, что можно завести новых друзей или иметь больше шансов понравиться начальнику или найти партнера, если мы научимся использовать психологию в свою пользу.

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Среди хороших качеств, которыми ты можешь обладать, важно помнить, что умение общаться очень важно. Говорят, что поступки говорят громче слова. Но не забывай, что умение говорить правильные вещи также важно и может изменить представление других о тебе.

Если ты хочешь понравиться кому-нибудь, кто тебя интересует, легче заводить друзей или больше нравиться (и не только в романтическом плане), то есть несколько фраз, которые следует запомнить и не забыть сказать по случаю.

Спасибо и Пожалуйста

Это знак вежливости, уважения и доброты, который мгновенно улучшает твой внешний вид, а также может заставить людей расслабиться и даже немного изменить их настроение.

Благодарность, желание доброго утра и вежливость в общем производят очень хорошее впечатление и заставляют людей относиться к тебе так же, охотнее разговаривать с тобой или быть рядом.



Обходительность очень нравится другим людям / Фото Drobot Dean

Комплименты и признание

Всем нравится, когда их признают, видят, слышат и ценят, поэтому фразы типа "вы прекрасно поработали", "мне понравилась ваша презентация" или "вы поделились замечательной идеей на встрече" могут постепенно сделать тебя любимцем.

Но будь осторожен, чтобы эти комплименты касались не столько внешнего вида, сколько более глубоких вопросов, которые показывают, что ты уделяешь внимание и интересуешься другими.

Чем я могу вам помочь?

Предлагать свою помощь – это также часть проявления доброты и дружелюбия, и это вызывает у людей желание отблагодарить и быть готовыми помочь тебе, когда ты в этом нуждаешься.

Ты должен делать это не для того, чтобы получить что-то вместо этого, а искренне, показывая, что ты действительно готов поддерживать, работать в команде и делать что-то для других. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе, и именно так и будет.

Простите!

Ты не обязан извиняться за все, но важно, чтобы ты делал это, когда ты кого-то обидел, когда ты ошибся или когда ты сделал что-то не так, как хотел. Это показывает, что ты эмоционально зрелый человек, что ты не обвиняешь других в своих проблемах и что ты готов признать, что был неправ, а также искупить свою вину.

Извинения помогают исцелиться и загладить свою вину, а умение извиняться свидетельствует о том, что ты сильный и надежный человек.



Если был неправ, то обязательно попроси прощения / Фото yanalya

А как вы думаете?

Задавая такие вопросы, ты даешь другим людям понять, что ты хочешь привлечь их, что уважаешь их мнение и хочешь их выслушать. Это может помочь тебе в любых ситуациях: будь то в рабочем проекте или в личных отношениях.

Это свидетельствует о том, что ты не считаешь, что только у тебя есть хорошие идеи и предложения, и что ты считаешь, что другие люди тоже имеют значение, и это всегда сделает тебя более привлекательным для других.

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Пусть эти фразы помогут тебе в жизни. Главное, чтобы ты был максимально искренним, когда будешь их озвучивать. Помни, что важно не только то, что ты говоришь, но и то, как ты это делаешь!