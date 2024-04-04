Доктор Рена Малик сделала это заявление в подкасте "Дневник СЕО", разрушив стереотип о том, что мужчины, которые носят большие ботинки, имеют больший член.

Читай также Выведи получение удовольствия на новый уровень: как сделать мастурбацию более яркой

Однако хирург, которая практикует в Беверли-Хиллз и Ирвине, штат Калифорния, сказала, что есть одна часть тела, которая может точно указать на размер мужского члена.

Есть одно исследование, японское, в котором изучали только японских мужчин, поэтому есть определенные ограничения, но они измерили все эти части тела и длину пениса, и обнаружили, что длина носа коррелирует с длиной пениса, а не с длиной руки или ноги,

– заявил Малик.

Эксперт не сообщила, видела ли она другие исследования, связывающие размер носа и пениса, но сказала, что, безусловно, заметила рост количества пациентов, которые панически боятся за свой член. Малик говорит, что парни, которые хотят удлинить свой член, могут воспользоваться устройством для вытягивания.

"Это устройства, предназначены для удлинения пениса, но они также предназначены для мужчин, страдающих так называемой болезнью Пейрони", – объяснила она.

По данным клиники Майо, болезнь Пейрони – "это состояние, при котором в глубоких тканях под кожей полового члена образуется фиброзная рубцовая ткань", что вызывает искривленную и болезненную эрекцию.

Это также может привести к укорочению пениса в эрегированном состоянии.

Малик говорит, что тракционное устройство может увеличить длину пениса до 2 сантиметров. Однако мужчинам, которые озабочены размером своего пениса, не стоит бояться.



На размер пениса может указать нос / Фото halayalex

В прошлом году другой врач заявил, что большинство людей переоценивают размер среднестатистического пениса, и сказал, что большинство мужчин едва достигают более 12,7 сантиметра, даже когда они твердые как камень.

Доктор Джен Коул рассказала подробности в видеоролике для тиктока, пытаясь изменить ожидания относительно придатков и разрушить лозунг, что "размер имеет значение".

Средний размер мягкого пениса – 9 сантиметров, а средний размер эрегированного – 13 сантиметров. Вы это знали? На самом деле он короче, чем многие могут себе представить,

– подчеркнула она.

Каким бы у тебя ни был размер члена – важно уметь им владеть и дарить удовольствие партнерше. К слову, разрушим очередной миф: большой пенис нравится далеко не всем.

Стоит внимания Высыпаться и значительно лучше жить помогут тебе эти 6 видов спорта

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.