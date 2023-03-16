Ты должен эмоционально присутствовать в отношениях. Если ты стремишься улучшить их, то эти советы – именно то, что нужно. Они помогут тебе построить крепкую и надежную связь с человеком, которого ты очень любишь.

Читай также Серебро, платина и даже янтарь: как фильтрация помогает создавать лучшую водку

1. Практикуй активное слушание

Тебе следует практиковать активное слушание со своей партнершей. Это значит, что ты должен отвергнуть все, что тебя отвлекает. Сосредоточься на том, что говорит твоя возлюбленная. Не перебивай ее и старайся понять точку зрения без порицания. Ты даже можешь задавать вопросы для уточнения. Это будет демонстрировать, что ты заинтересован в том, что она говорит.



Будь внимательным слушателем, когда она говорит / Фото lookstudio

2. Проявляй эмпатию

Эмпатия – способность понимать и разделять чувство другого человека. Это неотделимая часть эмоционального присутствия в отношениях. Когда твоя партнерша делится с тобой чем-нибудь, попробуй поставить себя на ее место и представить, что она чувствует.

3. Будь уязвим

Нет стесняйтесь делиться с партнершей своими эмоциями. Будь готов поделиться с ней уязвимыми местами. Это может создать более глубокий уровень близости и доверия в отношениях. Твоя партнерша оценит твою честность и открытость.

4. Находи время для нее

Очень важно, чтобы ты и твоя партнерша проводили достаточно времени вместе. Когда вы вдвоем, важно отбросить отвлекающие факторы. Сосредоточьтесь друг на друге. Находите время для свиданий, содержательных разговоров и общих мер, сближающих вас.



Проводите качественно время вдвоем / Фото Freepik

5. Практикуй признательность

Поблагодари свою любимую и постоянно напоминай ей, насколько ты благодарен ей за то, что она есть в твоей жизни. Практика благодарности может помочь тебе более эмоционально присутствовать в отношениях. Находи время, чтобы ценить мелочи, которые твоя партнерша делает для тебя.

Стоит внимания Счастливая супружеская жизнь гарантирована: знаки Зодиака, созданные для отношений

Как видишь, ничего очень сложного здесь нет. Попробуй и ты. Возьми на вооружение эти советы. Гарантируем, ты увидишь, насколько улучшатся ваши отношения. Они будут крепнуть с каждым днем. Разве это не то, что ты хотел?