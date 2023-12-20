Это уже второе изображение Урана, сделанное JWST в 2023 году. Первое, обнародованное в апреле, было двухцветным и состояло из изображений в инфракрасном диапазоне двух длин волн, а новое изображение прибавляет еще две длины. Это и дает гораздо более полный обзор далекой планеты.

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Более того, на новом изображении Урана от JWST видно не только планету. Там кольца ее ярко сияют в инфракрасном свете, а оптика JWST даже позволила различить неуловимое и рассеянное внутреннее дзета-кольцо. Многие из 27 спутников Урана также можно увидеть, в том числе пять крупных – Ариэль, Миранду, Оберон, Титанию и Умбриэль.

Фантастически красивое изображение Урана показали астрономы

Фото показывает планету и ее кольца с новой четкостью. Изображение изысканно фиксирует сезонную северную полярную шапку Урана, включая яркую белую внутреннюю шапку и темную полосу в нижней части полярной шапки. В отличие от полярных шапок Земли и Марса, состоящих из твердого льда, Уран – газообразный мир, и его полярные шапки – это туманные ореолы аэрозолей, висящие высоко в атмосфере.



Изображение Урана, полученное камерой NIRCam ближнего инфракрасного диапазона с космического телескопа Уэбба / Фото NASA, ESA, CSA, STScI

Приблизительно четверть уранового года, который длится 84 земных, один полюс находится в постоянном дневном свете, а другой – в продолжительной ночи. Сейчас северный полюс обращен к нам, но в 2070 году настанет черед южного полюса погреться летом на таком большом расстоянии от Солнца (2,96 миллиарда километров).

который длится 84 земных, один полюс находится в постоянном дневном свете, а другой – в продолжительной ночи. Сейчас северный полюс обращен к нам, но в 2070 году настанет черед южного полюса погреться летом на таком большом расстоянии от Солнца (2,96 миллиарда километров). Уран – действительно странная планета, поскольку по неизвестным причинам вращается вокруг Солнца боком, наклоненным на 98 градусов к плоскости эклиптики (плоскости орбит других планет). Это создает уникальные климатические условия, какие астрономы стремятся наблюдать с помощью JWST в преддверии северного летнего солнцестояния Урана в 2028 году.



Более широкий вид Урана с JWST – обрати внимание на многочисленные галактики на заднем фоне / Изображение NASA, ESA, CSA, STScI

В 1986 году, когда "Вояджер-2" пролетал мимо гиганта, сине-зеленый Уран казался немного скучным против Юпитера или Сатурна. Что ж, усовершенствованное видение телескопа JWST опровергает такие мнения.

К слову: Десятилетний обзор планетарной науки и астробиологии определил миссию на Уран как приоритет. Более 10 лет нужно лететь, чтобы достичь Урана, и в 2030 году должен бы состояться старт. Но пока планетологи все еще нервно ожидают разрешения от НАСА.