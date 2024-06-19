Его предложил британский писатель Оливер Беркман в книге "Четыре тысячи недель". Если говорить простыми словами, это способ организовать свой день так, чтобы успеть сделать больше и максимально эффективно использовать свое время, не впадая при этом в крайности и не становясь трудоголиком.

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Метод 333 помогает достигать лучших результатов на работе

Организованная работа важна, чтобы ты мог иметь прогресс, завершать дела и достигать целей. Да, конечно, правильное распределение дня – это не единственное, что нужно, чтобы стать миллионером или реализовать все свои проекты. Впрочем, это то, что может очень помочь.

Метод 333 содержит 3 очень простых пункта:

Начни с 3 часов, посвященных самым важным проектам, задачам или делам, которые у тебя есть в этот день или в этот момент, отталкиваясь от четкой цели.

посвященных самым важным проектам, задачам или делам, которые у тебя есть в этот день или в этот момент, отталкиваясь от четкой цели. Далее выполни 3 более короткие задачи, но срочные, сложные или те, которых ты избегал, потому что считал, что они забирают твое время (например, ответы на электронные письма или звонки). Здесь смысл в том, чтобы потратить на эти задачи всего несколько минут.

но срочные, сложные или те, которых ты избегал, потому что считал, что они забирают твое время (например, ответы на электронные письма или звонки). Здесь смысл в том, чтобы потратить на эти задачи всего несколько минут. И наконец сосредоточься на выполнении 3 сервисных дел, то есть на том, что нужно делать, чтобы твоя жизнь была бесперебойной, например, ставить машину в гараж, оплачивать счета или организовывать свое рабочее пространство.

Этот простой метод может помочь тебе достичь лучших результатов на работе / Фото cookie_studio@freepik

Спроси себя, что является самым важным, что тебе нужно сделать сегодня, и что действительно изменит твою жизнь к лучшему. Тогда важнейшими пунктами твоего дня станут те, которыми ты займешься в первую очередь, не отвлекаясь и не думая о других вещах.

В конце 3-часового периода переходи к тем задачам, которые требуют времени и могут быть скучными. И, наконец, оставляй время, чтобы позаботиться о себе и убедиться, что у тебя есть все необходимое, чтобы дела шли гладко и ничто не создавало тебе проблем.

Когда ты работаешь упорядоченно, ты меньше чувствуешь стресс и истощение, лучше инвестируешь свою энергию и даже имеешь время на отдых, хобби, физические упражнения и сон. А еще ты предотвращаешь накопление дел, и твой список задач не будет переполнен чем-то, что ты оставляешь на потом.