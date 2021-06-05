Надеемся, для тебя не секрет, что сексуальная активность у каждого мужчины разная. Более того: не существует понятия "нормальное" либидо. Но, если ты обнаруживаешь отсутствие желания заниматься сексом – расстраиваться сразу же не стоит. Можно попробовать собственными силами побороть эту, подозреваем временную, проблему.

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7 способов повысить либидо

1. Повышаем уровень гормонов

Если ты чувствуешь, что твоё либидо уже не на высоте, позаботься о достаточном количестве цинка.

"Дефицит может повлиять на выработку тестостерона в организме, заставляя тебя чувствовать себя вялым", – отметила врач Сара Брюер, автор книги "Лучший секс".

Цинком богаты, например, морепродукты, злаки, бобовые.



Позаботься, чтобы твой рацион был сбалансированным и здоровым / Фото Unsplash

2. Культура потребления алкоголя

Бокал вина или порция качественного алкоголя не наделают беды. Но следует понимать, что нужно улавливать грань между напитком для развлечений и рюмкой, которая была откровенно лишней. Исследование Университета Ньюкасла показывают, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает клетки яичек, в которых вырабатывается тестостерон.

3. Подними настроение

Если погода плохая, подними настроение с помощью бананов, богатых на серотонин. Или добавь в рацион бразильские орехи. Примерно 30% случаев потери либидо вызваны именно депрессией, а также сезонным аффективным расстройством.

4. Расслабься

Стресс – один из самых сильных подавителей либидо. Поэтому найди время, чтобы справиться с основными заботами в своей жизни. Можешь также попросить возлюбленную сделать тебе массаж перед сном. Он, к слову, может стать отличной прелюдией.

"Продолжающееся напряжение без его снятия, может приглушить сексуальное желание", – отмечает психолог Эймон МакГанн.



Позволь себе отдохнуть и избавься от стрессов / Фото Unsplash

5. Строй планы

Сделай все возможное, для того чтобы проводить достаточно времени с возлюбленной. Можешь, например, выделить несколько часов в день, во время которых вас обоих не должно отвлекать абсолютно ничего. Сексологи рекомендуют найти 4 – 5 часов в неделю. Желательно в один день.

"Не рассчитывайте, что это будет продолжаться, например, 5 часов. Просто потратьте время на весь процесс и определенно не останавливайтесь, даже если вы просто обнимаетесь после полового акта", – отмечает сексопатолог Филлип Ходсон.

6. Будь физически активным

Для занятий любовью тебе понадобится выносливость. Чтобы ее развить, лучше делать ставки на аэробику с малыми ударными нагрузками. Ее можно будет выполнять без истощения организма. Поэтому желательно выполнять хотя бы 3 занятия в неделю по 20 – 30 минут каждое. Например, можешь отдать предпочтение бегу, плаванию, подъемам по лестнице или гребле.

7. Практика ведет к совершенству

Контролируй свою эякуляцию. Для этого рекомендуют мастурбировать, но не доводить себя до оргазма. Остановись, пока не пройдет напряжение. Тогда начинай снова.

"Ты должен достигать точки, в которой сможешь контролировать свой уровень возбуждения", – добавляет врач Хелен Каплан, автор книги "Как преодолеть преждевременную эякуляцию".



Научись управлять своим телом и откладывать эякуляцию / Фото Unsplash

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