Как в боевике: пожарный гасил горящую лодку с помощью гидроцикла – видео

Такого ты еще точно не видел. Пожарный гасил горящую лодку с помощью гидроцикла. Для этого он разбрызгивал воду на плавательное транспортное средство. Сам же ролик с таким способом устранения пожара стал вирусным в сети.

Этот трюк, который напоминает кадры из боевика, получил заслуженные аплодисменты и высокую оценку. 27 мая Ассоциация пожарных Рочестера IAFF107, штат Нью-Йорк, опубликовала ролик. На нем пожарный Оскар Эррера, который находится на дежурстве, катается на водном мотоцикле взад и вперед, чтобы потушить пожар на лодке с помощью волн.

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Ролик они подписали так: "Иногда не при исполнении, но всегда пожарный". Нетрадиционный метод оказался удивительно эффективным и помог справиться с огнем до того, как он нанесет больше вреда.

Героический трюк посмотрели более 35 000 раз. Пользователи сети хвалят Эрреру за его сообразительность и внимательность.

Один пользователь написал, что хочет увидеть "этого жеребца на шоу".

Другой корреспондент сети заметил, что Эррера "очень хорошо знает воду".

Был еще такой забавный комментарий: "Отправка отменяется. Здесь слишком много воды. Молодец, чувак! Быстрое мышление".

В беседе с WHAM Эррера, который работает в Engine 10 и Ridgeway Avenue, сказал, что он видел этот трюк на ютьюбе раньше. Поэтому он хотел попробовать выполнить его самостоятельно. Пожарный объясняет, что когда он подошел посмотреть, что происходит, пара других водных мотоциклов "в основном смотрели на это", поэтому он подумал, что можно сделать, чтобы помочь.

Мы, конечно же, не рекомендуем пытаться повторить нечто подобное в реальной жизни. Но однозначно можем заявить, что поражены храбростью и смекалкой Оскара Эрреры. Он очень крутой!

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