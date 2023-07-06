Такие рубашки очень легкие, удобные и помогают выглядеть более современно и свободно в официальных образах. Именно поэтому поло и стали неотъемлемой частью стиля многих миллионеров, которые являются поклонниками такого тренда в моде, как "тихая роскошь".

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В частности, среди тех, кого можно часто увидеть в такой одежде, – американский актер Крис Эванс. Состоятельные люди ценят тенниски за сдержанность и универсальность, ведь они подходят как для путешествий, так и для работы.

Поло отлично сочетаются с другими типами одежды, даже с деловым костюмом. Однако есть несколько секретов, позволяющих миллионерам создавать по-настоящему идеальные образы с тенниской. Предлагаем несколько советов, которые помогут тебе выглядеть в рубашке-поло дорого и стильно.

1. Избегай некачественных тканей

Качество всегда важнее количества, особенно если это касается рубашки-поло, где неправильный материал может изменить все. Поэтому покупай меньше теннисок, вместо этого отдавай предпочтение изделиям из долговечных и качественных тканей. Такая одежда может стоить дорого, однако будет дольше служить, а носить ее будет гораздо приятнее.

Конечно, можно выбирать поло и среди масс-маркета, однако в таком случае стоит остановиться на самых лучших вариантах, которые есть. Перед покупкой оцени вещь на ощупь и примерь ее. Это поможет принять окончательное решение.

2. Обращай внимание на то, как рубашка-поло "сидит" на тебе

Этот нюанс важен при выборе любой одежды. Вещи, которые идеально подходят фигуре, делают твой образ более дорогим, ведь выглядят так, будто их шили именно по твоим меркам.

При выборе рубашки-поло прежде всего обрати внимание на рукава. Желательно, чтобы они достигали середины бицепса. Также они не должны быть слишком широкими.



Тенниска должна идеально "сидеть" по фигуре / Фото Ape to gentleman

Избегай коротких теннисок. Длина поло должна быть такой, чтобы когда ты поднимаешь руки, торс полностью не оголялся. Впрочем, слишком длинный вариант также будет смотреться не очень удачно.

Кроме того, выбирая поло, важно учитывать свой размер и особенности телосложения. Тенниска не должна быть слишком тесной или широкой.

3. Носи поло не только с джинсами

Тенниска отлично сочетается с джинсами, это идеальный вариант для образов на каждый день. Если же нужно выглядеть официальнее, то можно добавить блейзер – пиджак непринужденного кроя.

В то же время поло открывает широкое пространство для экспериментов. К примеру, такие рубашки можно носить с деловыми костюмами или классическими брюками. Тенниска сделает официальную одежду еще более утонченной. Вдобавок тебе будет комфортно, а твой образ не будет слишком скучным и серьезным.



Поло отлично сочетается с деловыми костюмами / Фото Ape to gentleman

В общем тенниски позволяют выглядеть современнее. Также те, кто носит поло, кажутся другим свободными и открытыми для общения. Именно этот акцент часто используют миллионеры, желающие показать свою близость к обычным людям.

4. Не ограничивайся только нейтральными цветами

Конечно, вещи нейтральных оттенков более универсальны, ведь их легко совмещать с другими. Но они со временем могут надоесть. Потому не стоит бояться ярких цветов.

К примеру, звезда кино Крис Эванс надел на премьеру одного из своих фильмов рубашку-поло с сочетанием оранжевого и коричневого цветов, таким образом придав выразительный акцент своему образу.



Крис Эванс экспериментирует с цветами поло / Фото Hollywood Life

Экспериментируя с цветами, помни, что они все же должны гармонично дополнять друг друга. Иначе существует риск выглядеть слишком экстравагантно.

5. Не стесняйся покупать одинаковые тенниски

Некоторые миллионеры создали свой собственный стиль, одевая однотипные вещи. Например, Билл Гейтс и Марк Цукерберг носят одежду, которая определенным образом напоминает униформу. В этом и состоит ее основное преимущество: бизнесмены уже нашли те варианты, которые им нравятся и подходят, и имеют в гардеробе схожие модели нарядов разных цветов и материалов, комбинируя их.

Купи несколько похожих теннисок разного цвета / Фото Unsplash

Так что если ты найдешь рубашку-поло, от которой будешь в восторге и которая тебе идеально подойдет, то не лишним будет купить несколько таких экземпляров. Ты можешь приобрести тенниски одной модели, но разных цветов или даже форм (например, с длинными и короткими рукавами). Так у тебя всегда будет возможность носить вещи, в которых ты будешь чувствовать себя стильно и уверенно.