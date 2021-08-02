И даже некоторые современные можно назвать немного эксцентричными. Как вот фристайл, скейтбординг, серфинг, выгул лошадей под музыку. Но история соревнований знает куда более эксцентричные примеры!
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Дуэль на пистолетах
Лондон, 1908, дуэль на пистолетах. Думаешь, начало исторического романа? Да нет, краткое описание одного из видов спорта на олимпиаде.
Например, в 1906 проводили так называемые "внеочередные Олимпийские игры" в Афинах. Современный МОК (Международный олимпийский комитет) официальных их не признает.
- Тем не менее именно в рамках тех соревнований спортсмены стрелялись друг с другом (ныне некоторые историки пишут, что этот вид спорта представили в Лондоне в 1908, что не совсем правда).
Но это не происходило так, как в средневековых дуэлях: пули делали из воска, а на лицо надевали защитную маску. Со всем тем, соревнования не прижились, и их быстро заменили на стрельбу по мишеням.
Дуэлянтов на самом деле не было, ведь из пистолетов если не убить, то покалечить таки могли / Фото Reddit
Сначала мишенями, что интересно, были одетые во фраки "джентльмены" (манекены). А в 1912 стрелки уже пуляли в обычные мишени без причуд.
Забег на 3000 метров с препятствиями
Звучит, вроде, нормально. Да и легкая атлетика – спорт многогранный и многовидовой. Но бег на три километра с препятствиями и прыжками в воду?
- Похоже на штурм какой-то средневековой крепости. Почему бы не добавить туда шины, в которые надо попасть ногами, и сетку, под которой надо пролезть?
Забег на три километра с препятствиями – вот он какой / Фото AFP
Современное пятиборье
Этот вид спорта так и называется – современное пятиборье (стрельба, фехтование, соревнования на лошадях, плавание и бег). Но современность его условна.
- Спорт этот базируется на военных требованиях к хорошему кавалеристу, а слова "кавалерия" и "современность" не слишком смежные.
Пятиборье на самом деле базируется на требованиях к кавалеристам / Фото Skysports
Чтобы их осовременить, можно было бы добавить, скажем пинг-понг. На коне. Вплавь. Рапирами. Зрелищно было бы, да?
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