И даже некоторые современные можно назвать немного эксцентричными. Как вот фристайл, скейтбординг, серфинг, выгул лошадей под музыку. Но история соревнований знает куда более эксцентричные примеры!

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Дуэль на пистолетах

Лондон, 1908, дуэль на пистолетах. Думаешь, начало исторического романа? Да нет, краткое описание одного из видов спорта на олимпиаде.

Сразу заметим: с 1900 до 1908 олимпийские соревнования не были самостоятельными играми, как сейчас, а были скорее дополнением к Всемирной ярмарке. Спортсмены могли соревноваться в разных городах, по разных месяцах, а иногда и годах.

Например, в 1906 проводили так называемые " внеочередные Олимпийские игры" в Афинах. Современный МОК (Международный олимпийский комитет) официальных их не признает.

Тем не менее именно в рамках тех соревнований спортсмены стрелялись друг с другом (ныне некоторые историки пишут, что этот вид спорта представили в Лондоне в 1908, что не совсем правда).

Но это не происходило так, как в средневековых дуэлях: пули делали из воска, а на лицо надевали защитную маску. Со всем тем, соревнования не прижились, и их быстро заменили на стрельбу по мишеням.



Дуэлянтов на самом деле не было, ведь из пистолетов если не убить, то покалечить таки могли / Фото Reddit

Сначала мишенями, что интересно, были одетые во фраки "джентльмены" ( манекены ). А в 1912 стрелки уже пуляли в обычные мишени без причуд.

Забег на 3000 метров с препятствиями

Звучит, вроде, нормально. Да и легкая атлетика – спорт многогранный и многовидовой. Но бег на три километра с препятствиями и прыжками в воду?

Похоже на штурм какой-то средневековой крепости. Почему бы не добавить туда шины, в которые надо попасть ногами, и сетку, под которой надо пролезть?



Забег на три километра с препятствиями – вот он какой / Фото AFP

Современное пятиборье

Этот вид спорта так и называется – современное пятиборье (стрельба, фехтование, соревнования на лошадях, плавание и бег). Но современность его условна.

Спорт этот базируется на военных требованиях к хорошему кавалеристу, а слова "кавалерия" и "современность" не слишком смежные.



Пятиборье на самом деле базируется на требованиях к кавалеристам / Фото Skysports

Чтобы их осовременить, можно было бы добавить, скажем пинг-понг. На коне. Вплавь. Рапирами. Зрелищно было бы, да?