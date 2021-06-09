Как приготовить идеальные вареные яйца: просто и круто

На немецком GQ решили разобраться, как правильно сварить яйца вкрутую, чтобы они были просто идеальными. С немецкой же щепетильностью там описали рецепт на 5 этапов.
И это на самом деле простой способ, с помощью которого удастся приготовить яйца круто и вкрутую. Men 24 проверил лично!
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Идеальные яйца вкрутую: читай и готовь
Хорошие советы
Чтобы правильно сварить яйца, не обязательно нужен повар
- Однако у него можно поинтересоваться современными модными трендами в приготовлении яиц (есть и такие).
- Так вот, сейчас тренд на крутые яйца – или, как еще говорят, яйца вкрутую.
Бери старшие яйца, а не молодые
- Потому что их легче очистить от кожуры после приготовления вкрутую.
- Также такие яйца легче фаршировать, если есть к такому настроение.
Как определить, какое яйцо старое, а какое молодое
- Не заморачивайся.
- Просто купи их за неделю до того, как будешь готовить.
Яйца лучше брать старшие, то есть – купить их заблаговременно / Фото unsplash
А теперь – рецепт
Большую кастрюлю с водой доведи до кипения
- В некоторых рецептах советуют воду для варки яиц солить, добавлять туда пищевую соду, но – на самом деле это не обязательно. Да, скажем честно, и не нужно.
- Просто дай воду в кастрюле закипеть, главное – воды налей столько, чтобы она могла полностью накрыть яйца (иначе они будут готовиться неравномерно).
Какую воду наливать в кастрюлю – горячую или холодную
- Ну, смотри, история о том, что сначала нужно отварить яйца в воде комнатной температуры, а только потом довести их до кипения – это миф.
- Варить яйца надо сразу же в горячей воде.
Довел до кипения воду – осторожно окуни туда яйца
- Как только вода закипит – возьми большую ложку и опусти яйца в кипяток (так просто безопаснее).
- Важный нюанс: начинай с холодных яиц (взятых из холодильника).
Если сварить яйца правильно – они будут идеально вкусными / Фото unsplash
Опустил яйца – немного уменьши огонь и вари их
- Яйца вари от 8 до 14 минут на медленном кипении.
- Сколько конкретно? А это уже зависит от того, какова степень готовности тебе нравится больше всего.
Пробуй, экспериментируй, определяйся!Для справки: яйца можно вынимать и после 4 минут варки, но тогда это не "вкрутую", а "всмятку" (они будут еще жидковаты внутри).
И важное под конец
Сварил – положи яйца в ледяную водяную баню
- Это такой, скажем, лайфхак. Ледяная ванна предотвращает закипание яиц внутри и облегчает их очистку.
Ну а когда яйца остыли – очисти их и ешь
- Можно очищать под проточной негорячей водой – чтобы она смывала мелкие кусочки скорлупы.
Последний нюанс: а сколько же можно хранить вареные яйца, если сразу их не съесть? / Фото unsplash
Если просто сейчас есть не хочешь
- Сваренные вкрутую яйца (как очищенные, так и нет) можно хранить в холодильнике до недели (в герметичной таре).
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