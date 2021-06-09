І це насправді простий спосіб, за допомогою якою вдасться приготувати яйця круто і в круту. Men 24 перевірив особисто!
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Ідеальні яйця в круту: читай і готуй
Добрі поради
Щоб правильно зварити яйця, не обов'язково потрібен кухар
- Однак у нього можна поцікавитися сучасними модними трендами у приготуванні яєць (є й такі).
- Так от, зараз тренд на круті яйця – чи, як ще кажуть, яйця в круту.
Бери старші яйця, а не молоді
- Бо їх легше очистити від шкірки після приготування в круту.
- Також такі яйця легше фарширувати, якщо є до такого настрій.
Як визначити, яке яйце старе, а яке молоде
- Не заморочуйся.
- Просто купи їх за тиждень до того, як будеш готувати.
Яйця краще брати старші, тобто – купити їх заздалегідь / Фото unsplash
А тепер – рецепт
Велику каструлю з водою доведи до кипіння
- У деяких рецептах радять воду для варки яєць солити, додавати туди харчову соду, але – насправді це не обов’язково. Та, скажімо чесно, і не потрібно.
- Просто дай воді в каструлі закипіти, головне – налий води стільки, аби вона могла повністю накрити яйця (інакше вони готуватимуться нерівномірно).
Яку воду наливати в каструлю – гарячу чи холодну
- Ну, дивись, історія про те, що спершу треба відварити яйця у воді кімнатної температури, а тільки потім довести їх до кипіння – це міф.
- Варити яйця треба зразу в гарячій воді.
Довів до кипіння воду – обережно занур туди яйця
- Щойно вода закипить – візьми велику ложку й опусти яйця в окріп (так просто безпечніше).
- Важливий нюанс: починай з холодних яєць (взятих із холодильника).
Якщо зварити яйця правильно – вони будуть ідеально смакувати / Фото unsplash
Опустив яйця – трохи зменш вогонь і вари їх
- Яйця вари від 8 до 14 хвилин на повільному кипінні.
- Скільки конкретно? А це вже залежить від того, який ступінь готовності тобі подобається найбільше.
Пробуй, експериментуй, визначайся!
І важливе насамкінець
Зварив – поклади яйця на крижану водяну баню
- Це такий, скажімо, лайфхак. Крижана ванна запобігає закипанню яєць всередині й полегшує їхнє очищення.
Ну а коли яйця охололи – очисть їх та їж
- Можна очищати під проточною негарячою водою – щоб вона змивала дрібні шматочки шкарлупи.
Останній нюанс: а скільки ж можна зберігати варені яйця, якщо зразу їх не їсти? / Фото unsplash
Якщо просто зараз їсти не хочеш
- Зварені в круту яйця (як очищені, так і ні) можна зберігати в холодильнику до тижня (у герметичній тарі).
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