І це насправді простий спосіб, за допомогою якою вдасться приготувати яйця круто і в круту. Men 24 перевірив особисто!

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Ідеальні яйця в круту: читай і готуй

Добрі поради

Щоб правильно зварити яйця, не обов'язково потрібен кухар

Однак у нього можна поцікавитися сучасними модними трендами у приготуванні яєць (є й такі).

Так от, зараз тренд на круті яйця – чи, як ще кажуть, яйця в круту.

Бери старші яйця, а не молоді

Бо їх легше очистити від шкірки після приготування в круту.

Також такі яйця легше фарширувати, якщо є до такого настрій.

Як визначити, яке яйце старе, а яке молоде

Не заморочуйся.

Просто купи їх за тиждень до того, як будеш готувати.



Яйця краще брати старші, тобто – купити їх заздалегідь / Фото unsplash

А тепер – рецепт

Велику каструлю з водою доведи до кипіння

У деяких рецептах радять воду для варки яєць солити, додавати туди харчову соду, але – насправді це не обов’язково. Та, скажімо чесно, і не потрібно.

Просто дай воді в каструлі закипіти, головне – налий води стільки, аби вона могла повністю накрити яйця (інакше вони готуватимуться нерівномірно).

Яку воду наливати в каструлю – гарячу чи холодну

Ну, дивись, історія про те, що спершу треба відварити яйця у воді кімнатної температури, а тільки потім довести їх до кипіння – це міф.

Варити яйця треба зразу в гарячій воді.

Довів до кипіння воду – обережно занур туди яйця

Щойно вода закипить – візьми велику ложку й опусти яйця в окріп (так просто безпечніше).

Важливий нюанс: починай з холодних яєць (взятих із холодильника).



Якщо зварити яйця правильно – вони будуть ідеально смакувати / Фото unsplash

Опустив яйця – трохи зменш вогонь і вари їх

Яйця вари від 8 до 14 хвилин на повільному кипінні.

Скільки конкретно? А це вже залежить від того, який ступінь готовності тобі подобається найбільше.

Пробуй, експериментуй, визначайся!

Для довідки: яйця можна виймати й за 4 хвилини варіння, але тоді це не "в круту", а "м'якенько" (вони будуть ще рідкуватими всередині).

І важливе насамкінець

Зварив – поклади яйця на крижану водяну баню

Це такий, скажімо, лайфхак. Крижана ванна запобігає закипанню яєць всередині й полегшує їхнє очищення.

Ну а коли яйця охололи – очисть їх та їж

Можна очищати під проточною негарячою водою – щоб вона змивала дрібні шматочки шкарлупи.



Останній нюанс: а скільки ж можна зберігати варені яйця, якщо зразу їх не їсти? / Фото unsplash

Якщо просто зараз їсти не хочеш

Зварені в круту яйця (як очищені, так і ні) можна зберігати в холодильнику до тижня (у герметичній тарі).

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