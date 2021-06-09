И это на самом деле простой способ, с помощью которого удастся приготовить яйца круто и вкрутую. Men 24 проверил лично!

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Идеальные яйца вкрутую: читай и готовь

Хорошие советы

Чтобы правильно сварить яйца, не обязательно нужен повар

Однако у него можно поинтересоваться современными модными трендами в приготовлении яиц (есть и такие).

Так вот, сейчас тренд на крутые яйца – или, как еще говорят, яйца вкрутую.

Бери старшие яйца, а не молодые

Потому что их легче очистить от кожуры после приготовления вкрутую.

Также такие яйца легче фаршировать, если есть к такому настроение.

Как определить, какое яйцо старое, а какое молодое

Не заморачивайся .

заморачивайся Просто купи их за неделю до того, как будешь готовить.



Яйца лучше брать старшие, то есть – купить их заблаговременно / Фото unsplash

А теперь – рецепт

Большую кастрюлю с водой доведи до кипения

В некоторых рецептах советуют воду для варки яиц солить, добавлять туда пищевую соду, но – на самом деле это не обязательно. Да, скажем честно, и не нужно.

Просто дай воду в кастрюле закипеть, главное – воды налей столько, чтобы она могла полностью накрыть яйца (иначе они будут готовиться неравномерно).

Какую воду наливать в кастрюлю – горячую или холодную

Ну, смотри, история о том, что сначала нужно отварить яйца в воде комнатной температуры, а только потом довести их до кипения – это миф.

Варить яйца надо сразу же в горячей воде.

Довел до кипения воду – осторожно окуни туда яйца

Как только вода закипит – возьми большую ложку и опусти яйца в кипяток (так просто безопаснее).

Важный нюанс: начинай с холодных яиц (взятых из холодильника).



Если сварить яйца правильно – они будут идеально вкусными / Фото unsplash

Опустил яйца – немного уменьши огонь и вари их

Яйца вари от 8 до 14 минут на медленном кипении.

Сколько конкретно? А это уже зависит от того, какова степень готовности тебе нравится больше всего.

Пробуй, экспериментируй, определяйся!

Для справки: яйца можно вынимать и после 4 минут варки, но тогда это не "вкрутую", а "всмятку" (они будут еще жидковаты внутри).

И важное под конец

Сварил – положи яйца в ледяную водяную баню

Это такой, скажем, лайфхак. Ледяная ванна предотвращает закипание яиц внутри и облегчает их очистку.

Ну а когда яйца остыли – очисти их и ешь

Можно очищать под проточной негорячей водой – чтобы она смывала мелкие кусочки скорлупы.



Последний нюанс: а сколько же можно хранить вареные яйца, если сразу их не съ есть? / Фото unsplash

Если просто сейчас есть не хочешь

Сваренные вкрутую яйца (как очищенные, так и нет) можно хранить в холодильнике до недели (в герметичной таре).