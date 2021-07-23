Как приготовить алкогольный коктейль Bergamot Vodkatini: попробуй себя в роли барMENa

Ты не поверишь, но вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Bergamot Vodkatini.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Bergamot Vodkatini – алкогольный коктейль, приготовленный на основе премиальной водки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel.

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К твоему вниманию рецепт приготовления простого алкогольного коктейля Bergamot Vodkatini. В нем сочетаются насыщенность премиальной водки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel, выдержанной в дубовых бочках, слащавость белого Портвейна, а также нотки бергамота и лимона. Все для того, чтобы ты мог насладиться им и отдохнуть от суеты.

Рецептом Bergamot Vodkatini с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.

Рецепт приготовления коктейля Bergamot Vodkatini

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe Rested in Barrel – 50 миллилитров

– 50 миллилитров Dry White Porto – 20 миллилитров

– 20 миллилитров Ликер из бергамота – 5 миллилитров

– 5 миллилитров Битер из лимона – несколько капель



Bergamot Vodkatini готовится на основе Nemiroff De Luxe Rested in Barrel / Фото Nemiroff

​Приготовление коктейля:

Налей в барменский бокал со льдом водку Nemiroff De Luxe Rested in Barrel и остальные ингредиенты. Все хорошо перемешай и перелей в охлажденный коктейльный бокал. Укрась коктейль цедрой грейпфрута или лимона. Наслаждайся!

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Приготовь коктейль Bergamot Vodkatini, а также зови друзей, чтобы круто провести время и зарядиться энергией для новых свершений вместе с Nemiroff!