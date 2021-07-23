Как приготовить алкогольный коктейль Bergamot Vodkatini: попробуй себя в роли барMENa
Источник:24 канал
Ты не поверишь, но вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Bergamot Vodkatini.
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Bergamot Vodkatini – алкогольный коктейль, приготовленный на основе премиальной водки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel.
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К твоему вниманию рецепт приготовления простого алкогольного коктейля Bergamot Vodkatini. В нем сочетаются насыщенность премиальной водки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel, выдержанной в дубовых бочках, слащавость белого Портвейна, а также нотки бергамота и лимона. Все для того, чтобы ты мог насладиться им и отдохнуть от суеты.
Рецептом Bergamot Vodkatini с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.
Рецепт приготовления коктейля Bergamot Vodkatini
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe Rested in Barrel – 50 миллилитров
- Dry White Porto – 20 миллилитров
- Ликер из бергамота – 5 миллилитров
- Битер из лимона – несколько капель
Bergamot Vodkatini готовится на основе Nemiroff De Luxe Rested in Barrel / Фото Nemiroff
Приготовление коктейля:
- Налей в барменский бокал со льдом водку Nemiroff De Luxe Rested in Barrel и остальные ингредиенты.
- Все хорошо перемешай и перелей в охлажденный коктейльный бокал.
- Укрась коктейль цедрой грейпфрута или лимона.
- Наслаждайся!
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Приготовь коктейль Bergamot Vodkatini, а также зови друзей, чтобы круто провести время и зарядиться энергией для новых свершений вместе с Nemiroff!