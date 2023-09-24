Выгорание – это состояние физического, эмоционального и психического истощения, вызванное длительным влиянием высокого уровня стресса или переутомления. Это серьезное состояние, которое может отрицательно повлиять на твое общее самочувствие, а лень часто является отсутствием мотивации или желания прилагать усилия. Вот 6 признаков, указывающих на то, что ты испытуешь выгорание, а не лень.

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1. Выгорание

Выгорание приводит к чрезвычайной физической и умственной усталости, которая выходит за пределы нормальной усталости. Ты можешь чувствовать себя истощенным даже после полного ночного сна и пытаться найти энергию для выполнения основных задач.



Ты можешь чувствовать выгорание на работе / Фото creativeart

2. Утрата интереса

Чувствуя истощение, ты можешь потерять интерес к занятиям или задачам, которые тебе когда-то нравились. Это отличается от лени, к которой у тебя, возможно, не было особого интереса. Выгорание подрывает твой энтузиазм и пристрастие к вещам, которые раньше тебя очень волновали.

3. Снижение производительности

Выгорание может привести к значительному снижению твоей способности выполнять работу или другие сферы жизни. Тебе может быть все сложнее сосредоточиться, принимать решения или эффективно выполнять задачи.

4. Проблемы со здоровьем

Выгорание может проявляться такими физическими симптомами, как головная боль, боли в мышцах и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это также может повлиять на твое эмоциональное благополучие, приводя к перепадам настроения, раздражительности и даже депрессии или тревоги. Лень, как правило, не приводит к этим проблемам с физическим и эмоциональным здоровьем.



У тебя могут возникнуть проблемы со здоровьем / Фото Drazen Zigic

5. Цинизм и отстраненность

Ты можешь почувствовать цинизм и эмоциональную отстраненность от работы или отношений. Ты можешь стать более безразличным или даже возмущенным по поводу обязанностей и обязательств, которые когда-то имели для тебя значение.

6. Невозможность расслабиться или отключиться

Люди, чувствующие выгорание, не могут расслабиться или отключиться от работы или других стрессовых факторов. Даже когда у тебя есть свободное время, ты можешь продолжать думать о работе или испытывать постоянное чувство давления.

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Если ты чувствуешь, что тебя могло догнать выгорание, не оставайся со своей проблемой наедине. Рекомендуем обратиться к терапевтам. Они помогут тебе найти путь, чтобы выбраться из этого непростого состояния.