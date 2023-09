Частично проблема состоит в том, что мы привыкли к мнению, что необходимо быть занятым 24/7, и что если мы не работаем целый день непрерывно, то мы не столь продуктивны и не выкладываемся на 100% в своей деятельности. Но понемногу выяснилось, что такое мышление не устойчиво, оно приводит к выгоранию, и это, безусловно, не лучше для производительности.

Чтобы быть по-настоящему производительными и не попадать в цикл бесконечной работы или бесконечных дел и бесконечных обязанностей, нам нужно быть более организованными и умными по своим ежедневным делам, а также следует воспользоваться некоторыми советами от экспертов.

Аманта Имбер написала в блоге Harvard Business Review, что существует простой трюк для того, чтобы своевременно выполнять все свои дела, как на работе, так и в жизни.

Как успевать выполнять все свои дела вовремя?

Имбер, которая также является автором книги "Time Wise", говорит, что когда кажется, что ты ничего не можешь поделать, а список дел продолжает расти, то это хорошая идея иметь "Список дел", но не в том смысле, как все думают.

Эксперт говорит, что традиционные списки не способствуют производительности, потому что они базируются на предположениях и оценках, не конкретных, что приводит к тому, что мы заполняем их слишком большим количеством дел, которые мы не можем закончить за то время, которое мы думаем, что можем, поэтому тебе нужно изменить перспективу.

Вместо того чтобы составлять списки того, что ты должен сделать, составляй списки того, что ты мог бы сделать (Might Do вместо To Do). Это изменяет мышление, создает ощущение, что у тебя больше автономии и контроля над тем, что собираешься делать, но также снимает давление ощущение обязательности, которое, согласно человеческой психологии, побуждает тебя делать больше, чем ты думал, а не просто придерживаться обязательных дел.

Список – это все еще способ отслеживать то, что тебе нужно или чего ты хочешь, но это не рутинная работа или что-то фиксированное, не оставляющее места для изменения или корректировки количества задач, и это имеет большее значение, чем ты можешь себе представить.



Составь список того, что ты мог бы сделать

Речь идет о свободе выбора, которая также помогает тебе чувствовать себя более удовлетворенной тем, что ты решил сделать, и испытывать меньшее давление и стресс от всего, что, по твоему мнению, ты должен выполнить.

На практике, когда у вас есть задача в списке дел, вы можете осознанно выбрать, какая из них должна быть приоритетной (Большое Дело), и выделить время в календаре для ее выполнения. Вместо того чтобы действовать инстинктивно и выбирать из бесконечных возможностей в списке дел, вы тщательно продумали, как проведете свое время в этот день,

– пишет эксперт.

Кроме того, вторая часть трюка состоит в том, чтобы определить определенные блоки времени в течение дня, когда ты потратишь время на работу над этими пунктами из своего списка, определив некоторые из них для завершения мелких дел, чтобы освободить время для более крупных и важных дел, всегда имея возможность решить, что ты сделаешь, а что оставишь на другое время.