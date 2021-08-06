Производим впечатление: два главных правила первого поцелуя
Источник:CBS news
Первый поцелуй может стать отличным стимулом для женщины относительно того, захочет ли она развивать знакомство именно с этим мужчиной. А может первый поцелуй стать и последним.
Это, например, если впечатление мужчина произвел не самое лучшее. Причем даже не сноровкой в целовании, а...
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Запахом
Чтобы не поразить девушку неприятным запахом изо рта, убери его хотя бы леденцом. Лучше всего, как советует доктор Алан Хирш из Чикаго, взять что-то с запахом лакрицы.
- Именно "запах лакрицы – один из самых мощных инструментов, благодаря применению которого можно спровоцировать возбуждение у женщины", – уверяет он.
Особое внимание обрати на факторы запаха и выбора места / Фото unsplash
Выбором места
Повел девушку в тихий ресторан – прогадал. Или вот, еще худший вариант – вроде бы уютная лавочка в парке.
- Нет! На самом деле лучшее место для поцелуев – шумные бары или людные концертные площадки. Атмосфера и музыка вызывают выброс адреналина, а тот в свою очередь усиливает сексуальное возбуждение.
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