Производим впечатление: два главных правила первого поцелуя

Первый поцелуй может стать отличным стимулом для женщины относительно того, захочет ли она развивать знакомство именно с этим мужчиной. А может первый поцелуй стать и последним.

Это, например, если впечатление мужчина произвел не самое лучшее. Причем даже не сноровкой в ​​целовании, а...

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Запахом

Чтобы не поразить девушку неприятным запахом изо рта, убери его хотя бы леденцом. Лучше всего, как советует доктор Алан Хирш из Чикаго, взять что-то с запахом лакрицы.

Именно "запах лакрицы – один из самых мощных инструментов, благодаря применению которого можно спровоцировать возбуждение у женщины", – уверяет он.



Особое внимание обрати на факторы запаха и выбора места / Фото unsplash

Выбором места

Повел девушку в тихий ресторан – прогадал. Или вот, еще худший вариант – вроде бы уютная лавочка в парке.

Нет! На самом деле лучшее место для поцелуев – шумные бары или людные концертные площадки. Атмосфера и музыка вызывают выброс адреналина, а тот в свою очередь усиливает сексуальное возбуждение.

Своими ты даешь сигнал о желании, но так же делает и женщина. Проще говоря, если она смотрит на твои губы – это бесспорно хороший признак.

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