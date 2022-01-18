Дэвид Хоггинс имеет репутацию человека, который никогда не жульничает и не очень легкомыслен во время тренировок. Бывший морской котик и мотивационный спикер в прошлом объяснял, что он "не ведет переговоры" с самим собой во время тренировок. Так что он с удовольствием демонстрирует свою работу в инстаграме. На этот раз он решил бросить вызов.

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Непростой вызов на 30 отжиманий

В недавнем видео Хоггинс поделился популярной задачей "Поднимите Салли". Ее он описывает как "простая тренировка из 30 отжиманий, которая не так уж проста". Он использует текст песни "Flower" Моби из его Альбома "2000 Play: The B Sides". Все для того, чтобы сделать повторение более физически тяжелым.

Хоггинс приписывает польскому фитнес-блогеру Ингвару Войтенко создание этой конкретной тренировки. Ее, к слову, в свое время исполняли блогеры Шоу Лори и Стэн Брауни.

Смотри на видео, как Хоггинс выполняет задание "Поднимите Салли":

В чем суть тренировки

Каждый раз, когда ты слышишь слово "вверх", ты поднимаешься в верхнюю часть движения, а затем удерживаешь это положение, пока не услышишь слово "вниз". Потом оставайся в этом же положении, пока не услышишь слово "вверх" и так по кругу.

Хоггинс также предлагает дополнительные советы о том, как выполнять задачу с правильной техникой. Это, по его мнению, позволит извлечь максимальную пользу от каждого повторения. В частности , тебе нужно держать локти под углом 45 градусов, а также следить, чтобы грудь не касалась земли, когда ты спускаешься.

Если ты новичок: он рекомендует делать отжимания стоя на коленях.

После тридцатого отжима не думайте, что вы закончили, потому что вам придется удерживать свое тело еще несколько секунд. Это хороший способ начать свой день,

– подчеркивает он.

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Попробуй и ты выполнить эту тренировку. Если тебе будет очень сложно, всегда можно остановиться и позволить своему телу отдохнуть. Пусть твоя настойчивость и желание добиться успеха позволят тебе со временем справляться с вызовом "Поднимите Салли" без лишних страданий.