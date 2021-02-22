Как красивые девушки рекламировали красивые машины: история в фото
Первое появление женщины в рекламе автомобиля заметили еще в XIX веке. Это было в печатной газете (что логично, ведь интернета тогда еще и в планах не было), датированной 30 июля 1898.
Источник:24 канал
Собственно, именно это объявление – в нем нахваливали авто американской марки Winton, как заметил Men 24 – считают первой автомобильной рекламой в истории. Первой из известных, конечно.
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Так вот, в этой газетной рекламе (ну, ладно, на самом деле это был популярный журнал Scientific American) рядом с машиной и статным джентльменом красуется леди.
- Принесло ли это компании Winton успех? Скорее да, чем нет – автомобили она выпускала до 1924 года, а затем успешно влилась в General Motors.
Рекламный слоган, к слову, был довольно красноречивым, хотя и лаконичным: "Без коня".
Первая известная автомобильная реклама / Фото wikimedia
В тексте же читателям объясняли, что на самом деле очень комфортно и безопасно путешествовать на автомобиле со скоростью в 30 километров в час и с ценой в 1000 долларов.
Какой была автомобильная реклама в прошлые сто лет: примеры в фото
Конечно, за следующие 100 с лишним лет автомобильная реклама сделала, мягко говоря, огромный шаг вперед. Яркие и аппетитные примеры мы и хотим сегодня тебе показать.
Женщины и реклама машин: исторический обзор в фото (pineterest, wikimedia)
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