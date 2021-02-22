Первое появление женщины в рекламе автомобиля заметили еще в XIX веке. Это было в печатной газете (что логично, ведь интернета тогда еще и в планах не было), датированной 30 июля 1898.

Собственно, именно это объявление – в нем нахваливали авто американской марки Winton, как заметил Men 24 – считают первой автомобильной рекламой в истории. Первой из известных, конечно.

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Так вот, в этой газетной рекламе (ну, ладно, на самом деле это был популярный журнал Scientific American) рядом с машиной и статным джентльменом красуется леди.

Принесло ли это компании Winton успех? Скорее да, чем нет – автомобили она выпускала до 1924 года, а затем успешно влилась в General Motors.

Рекламный слоган, к слову, был довольно красноречивым, хотя и лаконичным: "Без коня".



Первая известная автомобильная реклама / Фото wikimedia

В тексте же читателям объясняли, что на самом деле очень комфортно и безопасно путешествовать на автомобиле со скоростью в 30 километров в час и с ценой в 1000 долларов.

Какой была автомобильная реклама в прошлые сто лет: примеры в фото

Конечно, за следующие 100 с лишним лет автомобильная реклама сделала, мягко говоря, огромный шаг вперед. Яркие и аппетитные примеры мы и хотим сегодня тебе показать.

Женщины и реклама машин: исторический обзор в фото (pineterest, wikimedia)

Обрати внимание: Men 24 категорически против сексизма. Мы рады, что в современной рекламе такие примеры почти невозможны. Однако история есть история, и о ней тоже нельзя забывать.