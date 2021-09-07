Ученые пришли к выводу, что мужчины с пышной бородой имеют меньшие... пенисы. Группа приматологов исследовала взаимосвязь между растительностью на лице и половым членом. Они обнаружили, что существует корреляция между размером и длиной волос на лице и нарушением функции яичек и выработкой тестостерона.

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Как обнаружили корреляцию бороды и пениса

В исследовании изучалась группа людей и приматов. Результат: чем больше растительности на лице было у подопытных, тем меньше были их пенисы. По словам одного из ученых, ответственного за исследования, доктора Ф. Сирил Грютера, для этого есть веская причина:

как у людей, так и у животных растут волосы на лице, чтобы быть привлекательными для противоположного пола и отпугивать своих коллег-мужчин.

Если у тебя нет пышной растительности на лице, не стоит расстраиваться: природа компенсирует это усилением выработки спермы. Это приводит к увеличению выработки тестостерона. А это, в свою очередь, согласно исследованию, также способствует увеличению размера члена.



Ученые обнаружили, что существует связь между пышной бородой и размером пениса / Фото Unsplash

"Это открытие ясно показывает, что у некоторых видов есть экстравагантные аксессуары, такие как бороды, гривы, накидки и ресницы. В то же время в других отличается цвет лица и кожи. Вы можете быть хорошо украшенными или хорошо экипированы, но трудно быть одновременно и тем, и другим...", – прокомментировал доктор Грютер результат.

Но не все так однозначно

Результат этого исследования вряд ли будет считаться научным стандартом в ближайшее время. Все потому, что исследование Университета Нового Южного Уэльса показало: женщины считают мужчин с бородой привлекательными . А еще наличие растительности на лице указывает на повышение фертильности. Поэтому не сложно понять, что эти 2 исследования противоречат друг другу.

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