10 октября Россия устроила массированную ракетную атаку на украинские города. Враг выпустил 84 ракеты – но 43 из них сбили силы нашей противовоздушной обороны.

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На вдохновении сбил бы и третью

Шумский сбил две – из "Стингера", переносного зенитно-ракетного комплекса. Сам он считает это удачей, но побратимы отмечают профессиональные навыки бойца. Действительно, может, одна сбитая ракета была бы удачей, но тут две!

Я услышал, что летят ракеты. И через две минуты я ее увидел, ракету, закинул на плечо "Стингер" и отработал. Услышал, что она сбита. Принесли второй "Стингер", ждал второй ракеты, так же услышал, что она вылетела, ну, я ее сбил,

– вот так простыми словами описал Дмитрий свою работу.

Ракеты летели в сторону Черниговской области, родной для Дмитрия. Поэтому он убежден: третью ракету, а она была, на вдохновении тоже бы сбил – но, к сожалению, на тот момент уже было нечем. Интересно, что в тот день военный стрелял из боевого "Стингера" впервые! До этого он обучался работать с этим ПЗРК на уже отстрелянных.



Дмитрий Шумский / Фото Суспільне Чернігів

Попасть в крылатую ракету – очень сложно

Да и вообще попасть в ракету очень сложно. Значительная скорость движения оставляет человеку небольшой кусок неба, на котором ее можно увидеть. Реагировать нужно очень быстро.

Главное – поймать ее в цель, чтобы ты визуально видел ее через прицел. Когда прибор ловит воздушного противника, нужно производить пуск,

– рассказал военный.

Но даже сигнал ПЗРК, что цель поймана, еще не свидетельствует, что снаряд в нее точно попадет. На это влияют практически множество факторов. Командир Дмитрия Владислав назвал несколько: "Это фон неба и скорость ракеты, иногда они могут не совпадать. Высота, дальность цели. Обученность военнослужащего".



Шумский со "Стингером" / Фото Суспільне Чернігів

А о Шумском Владислав сказал так: "Этот военный отработал на 100%, он был подготовлен и сделал то, что должен был сделать".

"Никто от меня такого не ожидал, я сам такого не ожидал"

11 октября о достижениях Дмитрия узнала вся страна – о нем в традиционном вечернем обращении упомянул президент Владимир Зеленский. Дальше эта история, естественно, начала распространяться по сети.

Я был на дежурстве, пришли ко мне и донесли такое известие. Я был в шоке. Я до сих пор не верю в это. Звонили, писали, хвалили, что молодец, никто от меня такого не ожидал, я сам такого не ожидал. Будем дальше работать, будем дальше стрелять,

– сказал по этому поводу Дмитрий.

Шумскому, к слову, 24 года, он родом из Сновска на Черниговщине. "До" работал плиточником, штукатуром, делал ремонты. В мае его мобилизовали, сейчас Дмитрий – боец зенитно-ракетного взвода 57 отдельного радиотехнического батальона.



Защищают наше небо / Фото Суспільне Чернігів

Справка: FIM-92 "Стингер" – переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля – воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Разработала этот ПЗРК компания из США General Dynamics. Длина снаряда – 1,52 метра, вес – 10,1 килограмма. Поразить цель можно на расстоянии от 200 метров до 4,75 километра на высоте до 3800 метров.