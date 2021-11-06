Как можно обнаружить, гений ли ты без прохождения теста на IQ? Согласно Elite Daily, есть 7 признаков того, что у тебя может быть более высокий интеллект, чем у других людей. И именно на них стоит обратить свое внимание, если традиционные методы проверки для тебя не столь актуальны или интересны.

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1. Ты сомневаешься во всем

Самые яркие умы никогда не перестают спрашивать и сомневаться в том, что их окружает. И все потому, что они постоянно ищут ответы на разные вопросы и не успокоятся, пока не будут уверены, что знают правду. Ты тоже?



Гениальные люди часто с сомнением относятся ко всему / Фото Bruce Mars

2. Ты говоришь сам с собой

Мы не говорим о том, чтобы слышать голоса, которых нет. Но еще одним признаком гения есть акт разговора с самим собой вслух. Это значит, что твой разум всегда работает, и что ты пытаешься осмыслить, организовать и понять все, что ты думаешь. Неудивительно, что иногда вслух озвучиваешь свой план действий.

3. Ты никогда не перестаешь читать

Самые успешные мужчины всегда читают книги, потому что чтение – один из лучших способов узнать и открыть для себя что-то новое. С его помощью можно удовлетворить огромное любопытство блестящего ума, которому мало лишь части истории.

4. Ты беспокоишься обо всем

Общим качеством гениев является то, что они склонны слишком много думать о вещах и беспокоиться. Все потому, что они могут видеть гораздо больше, чем обычные люди. Они понимают, что все на свете имеет последствия, и что действие выходит за рамки того, что ты можешь увидеть невооруженным глазом.



Ты знаешь, что у каждого твоего поступка есть долгосрочная перспектива / Фото Aziz Acharki

5. Ты постоянно бросаешь себе вызов

Гении – не конформисты, и им не нравится оставаться на одном месте навсегда. Поэтому они всегда ищут новую задачу или проблему, которую нужно решить. Они всегда хотят узнать больше, узнать что-то новое и найти способы преодолеть свои ограничения.

6. Ты немного хаотичен

Наличие такого количества идей и мыслей в уме имеет свою цену. Это значит, что ты можешь часами думать о чем-то и искать ответы, но ты можешь быть забывчивым, необразованным или беззаботным по отношению к другим вещам.

7. Тебе характерны социальная тревога и мечтательность

Конечно, это не всегда признак того, что ты гений. Но гении склонны впадать в знаменитую "мечтательность", потому что легко теряются в своих идеях. Кроме того, они предпочитают избегать социальных ситуаций, а также ценят время, которое можно провести в одиночестве.

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