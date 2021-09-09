Анальный секс – отличная возможность разнообразить интимную жизнь. Но мы просто должны разрушить популярные мифы, связанные с ним. Все для того, чтобы ты со своей партнершей получал максимум удовольствия от этого процесса.

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1. Это больно

Пока вы используете достаточно лубриканта, расслабляетесь и, конечно же, не имеете никаких физиологических проблем, секс, в том числе анальный, не должен быть болезненным. Анус значительно уже влагалища, поэтому очень важно избегать резких и агрессивных движений. Все остальное приветствуется!

2. В женщин нет простаты, поэтому анальный секс им не нужен

А вот и нет. Не нужно перекладывать всю ответственность только на простату. Анус буквально окутан кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Поэтому не зря контакт с ним дарит наслаждение многим женщинам.

Главное – делать это плавно и без спешки.

3. Вам не нужен презерватив

Хотя шансов забеременеть через анальный секс практически нет, все же важно использовать презерватив. Это связано с заболеваниями, передающимися половым путем. Кроме того, презерватив облегчает скольжение и дарит больше приятных ощущений. А это однозначно очень ценно во время секса.

Главное – не забывать менять презерватив, если вы переходите из анального на вагинальный секс, или наоборот.



Не забывайте использовать презерватив во время анального секса / Фото Unsplash

4. Анальное отверстие растянется

Это еще один популярный миф. Мышечные волокна эластичны, а мышцы в этой зоне просто слишком напряжены, чтобы оставаться растянутыми постоянно. Но, конечно же, можно и переусердствовать. В этом случае "помочь" могут всевозможные игрушки, которые по габаритам сложно сравнить с реальным членом.

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