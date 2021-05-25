Попробуй пройти один из таких тестов на Men 24. Только не воспринимай его слишком серьезно.

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Ребенок или родители

Если ты видишь ребенка

Это свидетельствует о том, что ты больше любишь одиночество , чем компании. Не любишь слишком часто выходить из дома.

С другой стороны, у тебя есть все шансы стать хорошим отцом (если уже им не являешься).

Совет здесь только один – попробуй передать потомкам свое непревзойденное умение наслаждаться жизнью.

Если видишь парня и девушку

А это значит, что ты очень хорошо заботишься о своих друзей и близких.

Да вообще, ты просто на все готов ради них. И от всего этого получаешь удовольствие.

А вот в большой компании, где не ясно, кто кому друг, а кто просто так – ты вращаться не любишь. И не будешь.

Если же прежде всего тебе увиделись деревья

Ты всегда готов попробовать что-то новое . Даже не попробовать, а испробовать, отэкспериментировать.

Твоя личность буквально кипит от ощущения необходимости активно чем-то заниматься.

Ты постоянно стремишься к изменениям , но: иногда следует останавливаться и подумать – действительно ли они нужны.