Rosetta, Dawn, New Horizons: самое интересное об астероидных миссиях человечества
Источник:Space.com
Помнишь, какие астероиды людям удалось поймать впервые на фотокамеры? А к каким удалось впервые прикоснуться?
Если не помнишь – перечитай о миссиях Galileo, Shoemaker, Cassini, а еще – о Deep Space 1, Stardust и Hayabusa. Но, конечно, есть еще что рассказать.
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Несмотря на комету: Стейнс и Лютеция
Космический корабль Rosetta Европейского космического агентства успешно добрался до кометы Чурюмова-Герасименко (6 августа 2014) и высадил на ее поверхность зонд Philae.
- Rosetta стартовала 2 марта 2004. И еще до основной части миссии она совершила 2 облета астероидов.
- А именно – редкого энстатита (содержит силикаты) Стейнса в сентябре 2008 (6,6 километра) и Лютеции (130 километров) в июле 2010.
Астероид Стейнс / Фото ESA
Астероид Лютеция / Фото ESA
Рассвет: Веста
Космический корабль NASA Dawn ("Рассвет") отправили в 2007, 27 сентября, на карликовую планету Церера – крупнейшее космическое тело в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Туда он долетел 6 марта 2015, но перед тем успел провести и почти 14 месяцев (в 2011 – 2012) на орбите Весты – второго по массе объекта том же поясе.
Веста / Фото NASA
Новые горизонты: Аррокот
Миссию NASA New Horizons ("Новые горизонты") создали, чтобы пролететь мимо Плутона, что она и осуществила успешно в 2015 году.
- И вот какая штука – корабль еще был в хорошем состоянии и имел топливо.
- Поэтому ученые решили отправить его к 2014 MU69 – это космическое тело как раз открыли после запуска New Horizons.
Аппарат осмотрел 2014 MU69, и определил, что этот объект пояса Койпера (теперь он имеет официальное название – Аррокот) является контактным двоичным – то есть возник, когда два космических камня мягко "погрузились" друг в друга.
К теме о выше упомянутой комете Чуюмова-Герасименко смотри видео:Отметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.