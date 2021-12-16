Якщо не пам’ятаєш – перечитай про місії Galileo, Shoemaker, Cassini, а ще – про Deep Space 1, Stardust та Hayabusa. Але, звісно, маємо ще що розказати.

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Попри комету: Стейнс та Лютеція

Космічний корабель Rosetta Європейського космічного агентства успішно добрався до комети Чурюмова-Герасименко (6 серпня 2014) та висадив на її поверхню зонд Philae.

Rosetta стартувала 2 березня 2004. Та ще до основної частини місії вона здійснила 2 обльоти астероїдів.

А саме – рідкісного енстатиту (містить силікати) Стейнса у вересні 2008 (6,6 кілометра) і Лютеції (130 кілометрів) у липні 2010.



Астероїд Стейнс / Фото ESA



Астероїд Лютеція / Фото ESA

Світанок: Веста

Космічний корабель NASA Dawn ("Світанок") відправили у 2007 році, 27 вересня, до карликової планети Церера – найбільшого космічного тіла у поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Туди він долетів 6 березня 2015, але перед тим встиг провести і майже 14 місяців (у 2011 – 2012) на орбіті Вести – другого за масою об’єкта тому ж поясі.



Веста / Фото NASA

Нові горизонти: Аррокот

Місію NASA New Horizons ("Нові горизонти") створили, щоб пролетіти повз Плутон, що вона й здійснила успішно у 2015.

І от яка штука – корабель ще був у доброму стані й мав паливо .

. Тому вчені вирішили відправили його до 2014 MU69 – це космічне тіло якраз відкрили після запуску New Horizons.

Апарат обдивився 2014 MU69, і визначив, що цей об’єкт поясу Койпера (тепер він має офіційну назву – Аррокот) є контактним двійковим – тобто він виник, коли два космічні камені м’яко "занурилися" один в одного.

До теми про згадану вище комету Чуюмова-Герсименко дивися відео: