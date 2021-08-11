Сабрина Салерно вызывает неподдельный восторг. 53-летняя певица порадовала своих подписчиков горячими фото, на которых щеголяет безупречным телом в купальнике. Неудивительно, что пользователи сети буквально засыпали ее лайками, а также комментариями.

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"Я скучаю по Лигурии, но мне тоже хорошо в Венето", – написала она под публикацией.

Серия соблазнительных фото Сабрины собрала более 40 тысяч лайков, а также безумное количество комплиментов. Традиционно лови лучшие из них:

"Мы всегда ждем тебя, наша Венера";

"Ты потрясающая женщина";

"Волшебная барышня";

"Твоя красота уникальна";

"Ты роскошная и сексуальная";

"Настоящая богиня".

Сабрина Салерно вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Гарантируем, что впереди тебя ожидает еще много соблазнительных фото певицы.