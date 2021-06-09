Сальма Хайек снялась для журнала InStyle. На фотографии она позирует в черном костюме, одетом на голое тело. Это позволяет нам любоваться глубоким декольте 54-летней актрисы.

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"Спасибо InStyle, что вновь поместили на свою обложку", – написала она под постом.

Мы тоже безумно благодарны, что актрису пригласили для съемок. Ведь мы могли пропустить порцию соблазна от Сальмы Хайек. Неудивительно, что за сутки это фото насобирало почти 175 тысяч лайков, а также множество комментариев:

"Хорошая как всегда. Внешне и внутри";

"Настоящая королева";

"Люблю тебе";

"Ты прекрасна. И ты всегда будешь привлекательной";

"Чрезвычайно горячая";

"Какие соблазнительные формы".

Мы тоже не будем скрывать восторга от Сельмы Хайек. Ее роскошные изгибы лишают не только покоя, но и сна. К слову, на днях она публиковала фото, на котором позирует абсолютно голой . И оно тоже не на шутку взбудоражило пользователей сети.