Какие коктейли чаще всего выбирают украинцы в заведениях и с каких заведения больше всего зарабатывают

9 июня 2024, 22:33
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Источник:

Ain.Business

В заведениях общественного питания, в частности кафе и барах, украинцы чаще всего заказывали Aperol Spritz, глинтвейн и Gin Tonic. По меньшей мере, об этом свидетельствуют данные исследования.

Его провели в Poster – украинской продуктовой ІТ-компании. В первую десятку вошли также Negroni, Whiskey Sour, Pornstar Martini, Clover Club, Gin Garden, B52 и Long Island.

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Конечно, популярность коктейлей зависит и от сезона. Скажем, в декабре чаще всего заказывают глинтвейн, а летом – Aperol Spritz. Но с глинтвейна у заведений заработок сравнительно небольшой, а вот Aperol Spritz приносит хорошие деньги, почти вдвое больше, чем соседи в списке Negroni и Gin Tonic.

Какие коктейли приносят наибольшую выручку / Изображение Poster

Вот перечень коктейлей от наиболее до наименее популярного

  • Aperol Spritz – 90 миллилитров просекко, 60 апероля, 30 минералки, наливают на лед.
  • Глинтвейн – красное вино с пряностями и фруктами, нагретое и настоянное несколько часов.
  • Gin Tonic – 60 миллилитров джина, 100 или 150 тоника, выливают на лед.
  • Negroni – 30 миллилитров джина, 30 красного сладкого вермута, 30 красного биттера, выливают на лед.
  • Whiskey Sour – 60 миллилитров виски, 30 лимонного фреша, 30 сахарного сиропа, один яичный белок.

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  • Pornstar Martini – 60 миллилитров водки (обычно ванильной), 15 маракуйевого ликера, 15 сахарного сиропа, 15 лаймового фреша.
  • Clover Club – 45 миллилитров джина, 15 белого сухого вермута, 10 сахарного сиропа, 10 лаймового фреша, 5 малинок и 15 миллилитров яичного белка.
  • Gin Garden – 60 миллилитров джина, 30 бузинового ликера, 30 яблочного сока, кусочек огурца.
  • B52 – прослойками по 15 миллилитров кофейного ликера, ликера айриш крим и апельсинового ликера.
  • Long Island – по 15 миллилитров светлого рома, джина, водки, текилы, апельсинового ликера трипл сек, сахарного сиропа, лимонного фреша, лаймового фреша, выливать на лед.

Автор: Едуард Хомченко