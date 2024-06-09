Какие коктейли чаще всего выбирают украинцы в заведениях и с каких заведения больше всего зарабатывают
Источник:Ain.Business
В заведениях общественного питания, в частности кафе и барах, украинцы чаще всего заказывали Aperol Spritz, глинтвейн и Gin Tonic. По меньшей мере, об этом свидетельствуют данные исследования.
Его провели в Poster – украинской продуктовой ІТ-компании. В первую десятку вошли также Negroni, Whiskey Sour, Pornstar Martini, Clover Club, Gin Garden, B52 и Long Island.
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Конечно, популярность коктейлей зависит и от сезона. Скажем, в декабре чаще всего заказывают глинтвейн, а летом – Aperol Spritz. Но с глинтвейна у заведений заработок сравнительно небольшой, а вот Aperol Spritz приносит хорошие деньги, почти вдвое больше, чем соседи в списке Negroni и Gin Tonic.
Вот перечень коктейлей от наиболее до наименее популярного
- Aperol Spritz – 90 миллилитров просекко, 60 апероля, 30 минералки, наливают на лед.
- Глинтвейн – красное вино с пряностями и фруктами, нагретое и настоянное несколько часов.
- Gin Tonic – 60 миллилитров джина, 100 или 150 тоника, выливают на лед.
- Negroni – 30 миллилитров джина, 30 красного сладкого вермута, 30 красного биттера, выливают на лед.
- Whiskey Sour – 60 миллилитров виски, 30 лимонного фреша, 30 сахарного сиропа, один яичный белок.
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- Pornstar Martini – 60 миллилитров водки (обычно ванильной), 15 маракуйевого ликера, 15 сахарного сиропа, 15 лаймового фреша.
- Clover Club – 45 миллилитров джина, 15 белого сухого вермута, 10 сахарного сиропа, 10 лаймового фреша, 5 малинок и 15 миллилитров яичного белка.
- Gin Garden – 60 миллилитров джина, 30 бузинового ликера, 30 яблочного сока, кусочек огурца.
- B52 – прослойками по 15 миллилитров кофейного ликера, ликера айриш крим и апельсинового ликера.
- Long Island – по 15 миллилитров светлого рома, джина, водки, текилы, апельсинового ликера трипл сек, сахарного сиропа, лимонного фреша, лаймового фреша, выливать на лед.