Вполне нормально, что тебя посещают определенные эротические мысли. Еще нормальнее – понимать, почему они возникают в твоей голове. Поэтому стоит сначала разобраться с теорией, а потом уже переходить к практической половине.

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1. Секс со многими партнерами

Секс с несколькими партнерами – одна из самых популярных эротических фантазий. Исследование 2017 года, опубликованное в Archives of Sexual Behavior , проливает свет на этот вопрос. В нем участвовали 274 канадские студенты. В результате 64% респондентов заявили, что проявляли определенный интерес к сексу с несколькими партнерами.

Другое исследование , опубликованное в журнале "Личность и индивидуальные различия", в котором принимали участие 788 взрослых британцев, показало:

мужчины могут больше фантазировать о сексе с несколькими партнерами;

женские же фантазии чаще включали однополых партнеров и известных людей.

Переживать не стоит. Секс с несколькими партнерами просто свидетельствует о том, что ты стремишься к изучению нового. Более того, такой расклад позволит по-новому взглянуть на собственную сексуальность.



Пригласить еще кого-то в спальню мечтали 64% респондентов / Фото Unsplash

2. Доминирующий секс

Грубый секс – агрессивный, животный и, возможно, несколько жестокий. Он часто изображается как более страстный, чем другие виды секса, но также может ассоциироваться с нездоровым видом секса. Но это не совсем так.

БДСМ, который охватывает большую часть грубого секса, значит: рабство, дисциплину, доминирование, подчинение, садизм и мазохизм. В таком сексе кто-то один доминирует, а другой – отказывается от власти. Конечно же, можно меняться.

Джастин Лехмиллер, социальный психолог, чьи исследования посвящены сексуальности, обнаружил, что эта фантазия чрезвычайно популярна, когда проводил исследования для своей книги по науке о сексуальном возбуждении под названием "Скажи мне, что хочешь". Он опросил 4000 американцев и обнаружил, что:

93% женщин и 81% мужчин фантазировали о сексуальном доминировании.

Поклонники такого вида секса делятся на 2 типа. Один хочет попробовать доминировать в интимной жизни, ведь в реальной у него не получается. Другой взамен хочет попробовать себя в роли подданного.

3. Эксгибиционизм и вуайеризм

Вуайеризм – возбуждение, вызванное наблюдением за людьми, которые занимаются сексом. Небольшое исследование 1991 года показало, что 54% мужчин имеют вуайеристские фантазии. Между тем исследование Sewdish, проведенное в 2006 году показало, что с 2450 взрослых, опрошенных в 1996 году, 7,7% сообщили, что возбуждались при наблюдении за тем, как другие занимаются сексом.

Зато эксгибиционизм расположен на другой стороне вуайеризма. Это акт возбуждения от того, что другие наблюдают, как ты занимаешься сексом.

Обе эти фантазии могут стать настоящей проблемой, если у человека возникает буквальная зависимость. Если же ты просто не имеешь ничего против как вуайеризма, так и эксгибиционизма, но и не зависишь от них, то тебе не нужно переживать.



Эксгибиционизм и вуайеризм подобные, но все же разные явления / Фото Unsplash

4. Секс на публике

Секс на публике – еще одна популярная фантазия, которая может подпадать под форму эксгибиционизма. В том же опросе Лехмиллер обнаружил, что 81% мужчин и 84% женщин возбуждались от фантазий о сексе на публике.

С этой фантазией следует быть максимально осторожным. Если в одних странах или городах на тебя и твою возлюбленную просто не обратят внимание, то в других случаях все может закончиться тюрьмой.

5. Ролевые игры и косплей

Несмотря на сравнительно схожие названия, ролевые игры и косплей – разные фантазии.

Ролевая игра, например, предусматривает превращение в пациента и медсестру; шефа и секретаршу. Это позволяет примерить на себя образы, которые хотелось бы, но не получается в реальной жизни.

Косплей – процесс переодевания в кого-то. Часто это могут быть персонажи книги, комиксов, аниме и тому подобное. По сути, это не сексуально, но некоторым людям нравится выдавать себя за персонажа во время секса.

Сами же ролевые игры и косплей эксперты считают более прелюдией, чем полноценным сексом. Поэтому и не посвящали этому вопросу наблюдений.

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