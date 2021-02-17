Идеальное мужское тело – что это? Как это тело понимали в разные периоды человеческой истории? Продолжаем на Men 24 говорить о драматических изменениях стандартов мужской красоты.

Как мы уже рассказывали, описания идеального мужского тела в разные эпохи заметно отличались. Ты уже знаешь о первобытном мире, Средневековье, и кое-что о более поздних временах. Сегодня на Men 24 раскроем тему ХХ века.

От рыцарей до ковбоев Стандарты мужской красоты от пещеры и доныне – 2

Красивые мужчины в ХХ веке, или Когда мир с ног на голову

Голливудские красавцы 1920-х

Среднее телосложение и тело с почти полным отсутствием мускулатуры. Ничего особенного? А в 1920-х именно таких мужчин считали идеальными – с легкой руки голливудских режиссеров.

А это имеет вполне практическое объяснение: дело в том, что черно-белые камеры тех времен визуально утолщали фигуру, часто даже на 20 – 30 килограммов.

​ Чтобы этого избежать, актеров нанимали максимально худых. Ну а потом просто привыкли таких брать.



Красавцы 1920-х не светили телом, максимум – улыбкой / Коллаж 24 канала

Культ тела и бодибилдеры

Впервые бодибилдинг популяризировал американец Чарльз Атлас. Он был слабым 45-килограммовым юношей, однако по собственной системой тренировок набрал мышечную массу. И стал иконой в Америке в 30-40-е годы.

В 70-х успех Атласа повторил Арнольд Шварценеггер. Именно Арни закрепил образ качка как одного из полюсов мужской красоты XX века.



Чарльз Атлас – и его "продолжение" Арни Шварценеггер / Коллаж 24 канала

Андрогины и "папаши"

Кто же занял противоположный полюс? Гламурные андрогины, кто еще. Но куда более широкую нишу заняли дедбоды. Dad bod ("тело папаши") – это как раз те самые распространенные "подвиды" мужчин, которые в ХХ веке уверенно завоевали женщины.

Почему? Потому что среди бурных лет, мировых войн и других бед образ обычного "семейного" мужчины (желательно с небольшим животом, символизирующим достаток) вызвал у женщин чувство защищенности и расслабленности.



Dad bod Пирс Броснан и модель-андрогин Андрей Пежич (с 2014 – Андреа Пежич) / Коллаж 24 канала

А вот как изменятся стандарты мужской красоты в XXI веке – кто знает. Будем наблюдать вместе с тобой.