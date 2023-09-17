Брукс задался целью создать "популярное движение энтузиастов счастья". Он посвятил большую часть своей карьеры использованию науки и философии для концептуализации стратегий, которые могут помочь как можно большему числу людей достичь по-настоящему счастливой жизни. Особенно – на работе.

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Удивительно, но поиск работы мечты необязательно является ключевым моментом. Как говорит профессор Артур С. Брукс, основными параметрами удовлетворенности работой являются люди, ценности и достижения. Ниже – чуть подробнее.

Гарвардский профессор рассказал о секретах счастья на работе

Чтобы быть счастливым на работе, к ее поиску нужно применять гибкий подход. Что действительно важно – это достижение чувства удовлетворения. Это будет мотивировать к долгосрочным целям, среди которых необязательно будет повышение зарплаты. Ибо если деньги являются единственной карьерной целью, это не гарантирует счастья на работе, поскольку удовольствие, которое они доставляют, лишь временное.



Максимального удовольствия на работе можно достичь, идя к двум целям / Фото freppik

Итак, чтобы достичь максимального удовольствия от работы, а значит, и счастья на работе, лучше всего поставить перед собой следующие две цели: