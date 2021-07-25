Больше об этом вопросе рассказал психолог Джастин Лехмиллер. Ученый из Государственного университета Болл, штат Индиана, имел возможность пообщаться со 191 парой, которая отдает предпочтение таким отношениям. Их средний возраст – 30 лет. Что же интересовало нашего исследователя? Чем же завершится их секс по дружбе, например, через год.

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Через год Джастин Лехмиллер уже мог поделиться интересными результатами наблюдения. Они, будем откровенны, удивят и тебя.

Отношения остаются свободными. Об этом заявили 26% респондентов. Они все еще продолжали встречаться и регулярно заниматься сексом. Но ни о каких отношениях и речи быть не может.

Стали любовниками. Интересно, что 15% респондентов признались психологу, что из друзей по сексу превратились в настоящих любовников. Поэтому со временем они начали вместе жить, ходить на свидания и тому подобное. Но и в этом случае об отношениях никто прямо не говорил.



15% опрошенных признались, что стали любовниками / Фото Unsplash

Дружбу сохранить, а интимные отношения – нет. Об этом заявили еще 26% опрошенных. Они со временем поняли, что с этим нужно завязывать. Поэтому они решили сохранить дружбу, но исключить любые сексуальные отношения.

Дружба прекратилась, как и секс. Не менее ошеломили еще 31% респондентов. Они рассказали, что со временем перестали не только заниматься сексом, они еще ограничили любое общение. Поэтому можно сказать, что секс по дружбе для них закончился не только потерей постоянного сексуального партнера, но и друга.

Как видишь, секс по дружбе классный и романтический разве что в кино. На самом деле у тебя есть все шансы потерять не только хорошую подругу, но и остаться без секса. Поэтому дважды, а то и трижды подумай перед тем, как предлагать ей заняться с тобой сексом.