Этот опыт настолько универсален, что стал своеобразным клише: два человека, которые не могут оторваться друг от друга в начале отношений, начинают замечать, что их сексуальная жизнь страдает, а либидо, а также время и энергия, доступные для начала секса, уменьшаются.

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Эту тему осветила врач и секс-педагог доктор Рена Малик в недавнем разговоре с доктором Келли Касперсон, сертифицированным урологом и автором "сексуального образования для взрослых", предлагающей очень простое решение: выделить в своем календаре время для занятий любовью.

Касперсон отмечает, что хотя это может показаться наименее сексуальным и спонтанным, наиболее скучным занятием для старой пары, люди всех возрастов делают это.

Когда мы были младше, мы планировали время для секса, не правда ли? Возможно, партнеры не жили вместе, и мы думали: "В пятницу будет свидание, возможно, будет секс",

– говорит она.

Так что у нас было такое ожидание, и до того момента мы не испытывали никакого давления. Итак, у тебя был один раз, которого ты с нетерпением ждал, ты знал, что будешь посвящать ей все свое время, и это возбуждало, когда ты планировал секс таким образом.

Касперсон добавляет, что такое же возбуждение может быть и у пар, которые находятся в моногамных отношениях и живут вместе. Особенно если они также пытаются выкроить время друг для друга через другие потребности, такие как работа и забота о детях.



Секс по графику поможет тем, у кого на все не хватает времени / Фото pressfoto

У нас есть миф о том, что мы должны иметь его всегда и повсюду, но это не так, не правда ли? Мы всегда слишком заняты другими делами. Но если вы вернетесь к планированию и скажете: "Эй, в воскресенье, сделаем это в 14:00", то вы поймете, что это мое защищенное время для этого,

– заметила экспертка.

Структурированный распорядок дня имеет множество преимуществ, когда речь идет о достижении рабочих целей и заботе о здоровье и физической форме. Касперсон считает, что то же можно сказать и об удовлетворении твоих сексуальных потребностей и потребностей твоей партнерши.

Это как физические упражнения: мы могли бы заниматься спортом, когда захотим, но мы этого не делаем. Поэтому, если вы составите расписание и скажете: "Мои тренировки состоятся именно в это время", вы с гораздо большей вероятностью сможете их выполнить и сосредоточиться на поставленной задаче,

– добавила она.

Малик добавляет, что тактика создания ожидания и настроения может быть особенно привлекательной для женщин.

Есть такая вещь, когда люди ожидают, что мы все имеем спонтанное желание, которое, возможно, в молодости у вас было, потому что гормоны бушуют, но теперь, во взрослом возрасте, оно не обязательно постоянно, это требует определенных усилий,

– заметила Малик.

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Мы понимаем, что спонтанный секс всегда звучит более интересно и привлекательно. Но реальность такова: если этот самый секс не запланировать, то его может не быть слишком долго. То ли это, что ты хочешь в долгосрочных отношениях?

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