На новом фото, которым певица поделилась со своими подписчиками, она позирует в соблазнительном купальнике. Но это была только вершинка айсберга, ведь на странице фотографа, которая снимала Селену Гомес, есть еще несколько крутых кадров звезды.

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Но начнем традиционно с комментариев и лайков. Последних, к слову, почти 7 миллионов. Оно и не удивительно, ведь по таким фотографиям Селены Гомес соскучились все без исключения.

"Ты потрясающая";

"Люблю тебя";

"Чрезвычайная королева сети";

"Ты очень горячая";

"Как можно быть настолько красивой?";

"Мне нравится это фото".

Оставляем также фотографии, которые выложила фотограф. Они не менее соблазнительные:

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