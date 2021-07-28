Певица Сиара однозначно знает о своих выигрышных сторонах. Поэтому она с огромным удовольствием делится со своими подписчиками фотографиями не только в стильных образах, но и в бикини. Один из последних постов – яркое этому доказательство.
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На фотографиях Сиара позирует в бикини с леопардовым принтом. Оно просто идеально подчеркивает формы красавицы. Неудивительно, что за считанные часы пост певицы собрал сотни тысяч лайков, а также безумное количество комментариев:
- "Самая сексуальная мама в мире";
- "Тело просто невероятное";
- "Мне нужен твой тренировочный план";
- "Трое детей? Откуда?";
- "Очень милая";
- "Сиара, ты безупречна";
- "Мы любим тебя".
Айда подписываться на Сиару. На ее странице всегда найдется что-то соблазнительное и горяченькое. А еще не поленись поставить лайк красавице и оставить комментарий под постом.
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